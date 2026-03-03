イラン空軍のF-4、F-5戦闘機をイスラエルが撃破か

イスラエル航空宇宙軍は2026年3月1日、イラン西部のタブリーズ空港で、離陸準備中のイラン軍機を撃破したとする映像を公開しました。

【映像】離陸直前のイラン軍の戦闘機が撃破される瞬間

イスラエルはアメリカと共同で、日本時間の2月28日午後からイランに対する軍事攻撃を開始。イスラエル航空宇宙軍は約200機の戦闘機を出撃させ、イラン各地の防空システムやミサイル発射装置を含む500以上の標的を攻撃したと報告しています。

イスラエル航空宇宙軍によると、タブリーズ空港ではイラン空軍のF-5戦闘機とF-4戦闘機を発見し、攻撃したとのこと。今回の攻撃はイラン空軍の防空能力を低下させることを目的に実施したとしています。

イランはアメリカとの関係が良好だった1979年のイスラム革命以前、アメリカからF-14「トムキャット」やF-5「フリーダム・ファイター」、F-4「ファントム」といった戦闘機を輸入しており、現在も運用しています。中でも、F-4やF-5は世界各国に輸出された名機です。ただ、長期間運用されていない非稼働機や、デコイ（囮）として基地に置かれている機体も存在します。