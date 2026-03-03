インターコンチネンタル横浜Pier 8は、「Larboard Afternoon Tea 〜Spring〜」を3月3日から6月2日まで提供する。

メニューは、水分を使わずに調理した新玉ねぎのスープ、桜海老のタルト、フォアグラのフラン、横浜たまごのサンドウィッチ、ボッタルガ風味のアオリイカのマリネのセイボリー5品、苺のクランブルタルト、抹茶のブラウニー、苺とピスタチオのショートケーキ、梅と柑橘のジュレ、桜または苺を使う2層仕立てのパンナコッタのスイーツ5品。

加えて、じゃがいもに大和豚のベーコン、玉ねぎを合わせたドイツの家庭料理ブラート・カルトッフェルン、クッキー生地にさつまいものブリュレやシャンティをのせ、マロンペーストと白あんをベースにした抹茶クリームを絞った抹茶のモンブランを用意し、プレーンスコーンはクロテッドクリーム・はちみつとともに提供する。ドリンクは、TWG Teaの紅茶9種とコーヒー5種を好きなだけ選べる。

場所は2階レストラン＆バー「Larboard」。提供時間は正午から午後4時までの120分制。料金は7,500円、グラスシャンパン付き10,000円。税・サービス料込み。