デザイン性が魅力。AROMATIQUEから“Extraordinary”がテーマの2026年春夏コレクションが登場

タカギが手がけるプレミアムインナーウェアブランド「AROMATIQUE（アロマティック）」はこのほど、“Extraordinary”をテーマとした2026年春夏コレクションを発表しました。

■英ブランドとのコラボによるスイムウェアやシルクアイテムなどが集結

同コレクションでは、「Noblesse Oblige（ノブレスオブリージュ）」とのコラボレーションによるスイムウェアとして、ワンピースやブラ、ショーツの3型が2色展開で登場。

シルクシリーズからは、リバーレースをあしらったアイテムを用意。イタリア産シルクはそのままに、編み口径と加工を見直すことで、よりゆったりとした着用感とやわらかい質感へとアップデートしています。

アイテムは、クロップド丈とレース使いが特徴のアメスリキャミや、トップスとしても使えるクロップドブラ、セットアップで統一感のある着こなしが楽しめるショーツの3型です。

コットンシリーズからは、イタリア産Filoscozia（フィロスコッチア）コットン100双フライスに、リバーレースを組み合わせたラウンジウェアが登場。背中にレースを配したキャミソールやサイドレースのフレアパンツ、ロングスリーブを用意しました。

コットンストレッチシリーズからは、クロス構造のカップを採用したノンワイヤーのブラや、ハイウエストボトムを販売します。

■商品概要

コレクション名：2026年春夏コレクション“Extraordinary”

商品名：スイムワンピース

価格 ：3万5,200円

商品名：スイムブラ

価格 ：2万2,000円

商品名：スイムショーツ

価格 ：1万3,200円

商品名：リネンワンピース

価格 ：4万1,800円

商品名：リネン大判スカーフ

価格 ：2万2,000円

商品名：シルクアコーディオン アメスリクロップドキャミ

価格 ：1万6,500円

商品名：シルクアコーディオン クロップドレースブラ

価格 ：1万8,700円

商品名：シルクアコーディオン レーシーショーツ

価格 ：1万1,000円

商品名：100双フライス バックレースキャミソール

価格 ：1万6,500円

商品名：100双フライス フレアパンツ

価格 ：1万4,300円

商品名：100双フライス クルーネックロングスリーブ

価格 ：1万1,000円

商品名：コットンストレッチ ストレートフィットブラ

価格 ：1万6,500円

商品名：コットンストレッチ スタンダードフィットショーツ

価格 ：4,950円

商品名：コットンストレッチ ハイウエストボトム

価格 ：9,900円

発売日：2026年2月20日より順次

販売場所：AROMATIQUE公式オンラインストア、卸先

特設ページ：https://aromatique-japan.jp/collections/ss-collection

（フォルサ）