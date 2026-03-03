◆追い込まれた時の「即断即決」はNG…40万の大軍が10万に負けたワケ

なぜ「赤壁の戦い」に勝てたのか？

諸葛孔明（181〜234年）は、蜀の軍師であり政治家である。本名は諸葛亮であり、孔明は字（あざな）。後漢王朝（25〜220年）の末期に生まれた。若くして「晴耕雨読」（晴れた日には耕作し、雨の日には読書する）の生活を送っていたが、後漢末期の混乱のなかで台頭してきた劉備から三度の訪問を受けたことで、その軍師となる（いわゆる「三顧の礼」）。当時中国北部を支配し実権を握っていた曹操の南下に対抗するため、揚子江以南を支配していた孫権と同盟を結び、赤壁の戦いで曹操軍を破るという大功を上げた。その後、「天下三分の計」を進め、曹操、孫権、劉備の3勢力で中国を分割する構想を実現させる。劉備は蜀を建国し皇帝に即位するが、223年に死去。その後、諸葛孔明はその息子である劉禅に仕えた。魏（曹操の息子、曹丕が建国）の打倒を目指し北伐を行うが、志半ばの234年、五丈原で病没。諸葛孔明は参謀の理想像として、現代に至るまで高い人気を誇る人物である。

孔明の「天下三分の計」と

蜀・呉同盟の成立

諸葛孔明が劉備に提案した「天下三分の計」は、中国大陸を魏・呉・蜀の三国に分割し、蜀と呉が同盟を結んで魏を打ち破るという壮大な戦略でした。当時の劉備の置かれた状況を考えれば、非常に遠大な計画に思えたことでしょう。

しかし、孔明が劉備に仕え始めて間もなく、この戦略が現実味を帯びる出来事が起こります。それが、映画の題材としても有名な「赤壁の戦い（レッドクリフ）」です。この戦いは、魏の曹操が南下し、呉の孫権を攻めようとしたことから幕を開けました。

●同盟の要請：曹操の南下に危機感を抱いた孫権の家臣・魯粛が、劉備に同盟を申し入れます。

●徹底抗戦の決意：弱気になっていた孫権に対し、孔明と孫権の家臣・周瑜が「曹操の軍は恐るるに足りない」と説得しました。

こうして曹操を迎え撃つ決意が固まり、劉備と孫権、すなわち蜀と呉の同盟が成立したのです。

圧倒的な兵力差を覆した要因

4倍の軍勢を擁しながら苦戦する曹操

南下してきた曹操軍は約40万（前線に出たのは20万程度）といわれる大軍でした。対する孫権・劉備の連合軍はわずか10万程度であり、単純な数では4対1という圧倒的な兵力差がありました。

しかし、曹操は序盤から思わぬ苦戦を強いられます。その主な理由は以下の2点です。

●水上戦への不慣れ：水軍に長けた呉に対し、北方を拠点とする魏の兵は水上の戦いに不慣れでした。

●疫病の蔓延：曹操の軍内部で疫病が流行し、兵士たちの戦意が著しく低下していました。

火の海と化した水軍と曹操の敗走

まさに「弱り目に祟り目」とも言える状況下で、名将であるはずの曹操は決定的な過ちを犯してしまいます。呉の有力武将から送られてきた「偽の降伏状」をあっさりと信じ込んでしまったのです。呉の武将は巧妙な罠を仕掛けました。

●油を染み込ませた薪を積み、幕で覆った10艘の小船を準備する。

●降伏を装い、南岸から北岸の曹操軍へ向けて船を進める。

●船に火を放ち、そのまま突撃する。

折しも、当日は激しい東南の風が吹いていました。水上戦に不慣れな兵士のために船同士を鎖で連結していた曹操の水軍は逃げ場がなく、あっという間に火の海に飲み込まれてしまいます。大半の船団と兵力を失った曹操は、わずかな手勢とともに、ぬかるんだ悪路に苦しみながら北方へと命からがら逃げ帰ることになりました。

