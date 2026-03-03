人をいとも簡単に「沼らせる」方法とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

沼らせるメカニズム

人を夢中にさせる方法は何か。

気合いでも、根性でもありません。答えは「確率の設計」です。

『ゆるストイック』という本では、人が没頭するメカニズムについて、非常に具体的に説明していますが、期待が現実化する頻度が高すぎると、「当たり前」と感じます。

逆に、少なすぎると飽きてしまいます。

その間を取り、「20〜30％でうまくいく」というバランスが、ちょうどいい緊張感と期待感を生み出すのです。

成功しすぎると退屈になる。

失敗しすぎると心が折れる。

その間の「2〜3割成功」というゾーンに、人は最もハマります。

これは偶然ではありません。脳の報酬回路の特性です。

なぜ20〜30％が最強なのか

本書は、SNSやギャンブルの仕組みにも言及します。

SNSの「いいね！」やアプリの通知といったランダムな反応も、同様の仕組みで成り立っています。これらの通知がタイミングよくバラバラに届くことで、つい何度もチェックしたくなるのです。

この特性は、カジノやギャンブルの中毒性を生む要因でもあります。



しかし、これを生活に活用することで、楽しみながら目標に没頭できる仕組みを作り出すことができます。

たとえば、目標に向けて20〜30％の確率でうまくいくぐらいの難しさのタスクを設定し、それに取り組むことで意欲が続きやすくなります。

――『ゆるストイック』より

ポイントは、「ランダム性」です。

次に当たるかどうかわからない。この不確実性が、集中力と継続力を生みます。

仕事でも同じです。

提案が毎回通れば刺激はありません。

まったく通らなければ諦めます。

しかし、5回に1回通るならどうか。人は「次こそ当たる」と思い、続けます。

沼らせる目標の作り方

では、その確率はどう作るのか。本書はさらに踏み込みます。

人間は、自分の能力がアップデートされていくことを考慮に入れて目標設定するのが苦手です。

時間と共に知識は増えていきスキルも上がっていきます。

つまり、現在の自分にとって「できそうなこと」は将来の自分にとっても「楽勝でできること」である可能性が高いです。

逆に、現在の自分にとって「できなさそうなこと」こそが、自分にとって「最適な難易度の目標」と考えることができます。



こういった目標設定をすると、日々の試行錯誤の成功確率は、だいたい20％程度に落ち着くので、意欲を持って取り組み続けることができます。

試行錯誤はだいたい失敗に終わりますが、5回に1回くらいの確率でうまくいく結果が出て、目の前のチャレンジにハマりやすくなります。

――『ゆるストイック』より

重要なのは、「少し難しすぎる」設定です。

できそうな目標は退屈を生みます。

できなさそうな目標が、ちょうどいい確率を作ります。

ベスト1は「20％設計」

人を沼らせる方法・ベスト1は、「成功確率20〜30％の挑戦を設計すること」です。

これは他人に対しても、自分に対しても有効です。

部下のタスク設計も、自分の成長戦略も、この確率で組む。

ゆるく見えて、実は緻密。

『ゆるストイック』が示すのは、感情ではなく構造で人を動かす方法です。

ハマらせたいなら、成功させすぎないこと。

それが、最も合理的な戦略です。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。