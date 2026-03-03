人をいとも簡単に「沼らせる」方法・ベスト1
人をいとも簡単に「沼らせる」方法とは何か。
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
沼らせるメカニズム
人を夢中にさせる方法は何か。
気合いでも、根性でもありません。答えは「確率の設計」です。
『ゆるストイック』という本では、人が没頭するメカニズムについて、非常に具体的に説明していますが、期待が現実化する頻度が高すぎると、「当たり前」と感じます。
逆に、少なすぎると飽きてしまいます。
その間を取り、「20〜30％でうまくいく」というバランスが、ちょうどいい緊張感と期待感を生み出すのです。
成功しすぎると退屈になる。
失敗しすぎると心が折れる。
その間の「2〜3割成功」というゾーンに、人は最もハマります。
これは偶然ではありません。脳の報酬回路の特性です。
なぜ20〜30％が最強なのか
本書は、SNSやギャンブルの仕組みにも言及します。
この特性は、カジノやギャンブルの中毒性を生む要因でもあります。
しかし、これを生活に活用することで、楽しみながら目標に没頭できる仕組みを作り出すことができます。
たとえば、目標に向けて20〜30％の確率でうまくいくぐらいの難しさのタスクを設定し、それに取り組むことで意欲が続きやすくなります。
――『ゆるストイック』より
ポイントは、「ランダム性」です。
次に当たるかどうかわからない。この不確実性が、集中力と継続力を生みます。
仕事でも同じです。
提案が毎回通れば刺激はありません。
まったく通らなければ諦めます。
しかし、5回に1回通るならどうか。人は「次こそ当たる」と思い、続けます。
沼らせる目標の作り方
では、その確率はどう作るのか。本書はさらに踏み込みます。
時間と共に知識は増えていきスキルも上がっていきます。
つまり、現在の自分にとって「できそうなこと」は将来の自分にとっても「楽勝でできること」である可能性が高いです。
逆に、現在の自分にとって「できなさそうなこと」こそが、自分にとって「最適な難易度の目標」と考えることができます。
こういった目標設定をすると、日々の試行錯誤の成功確率は、だいたい20％程度に落ち着くので、意欲を持って取り組み続けることができます。
試行錯誤はだいたい失敗に終わりますが、5回に1回くらいの確率でうまくいく結果が出て、目の前のチャレンジにハマりやすくなります。
――『ゆるストイック』より
重要なのは、「少し難しすぎる」設定です。
できそうな目標は退屈を生みます。
できなさそうな目標が、ちょうどいい確率を作ります。
ベスト1は「20％設計」
人を沼らせる方法・ベスト1は、「成功確率20〜30％の挑戦を設計すること」です。
これは他人に対しても、自分に対しても有効です。
部下のタスク設計も、自分の成長戦略も、この確率で組む。
ゆるく見えて、実は緻密。
『ゆるストイック』が示すのは、感情ではなく構造で人を動かす方法です。
ハマらせたいなら、成功させすぎないこと。
それが、最も合理的な戦略です。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。
