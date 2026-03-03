「高金利の外貨定期預金に20万円」イオン銀行を選んだ38歳女性の資産管理
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった三重県在住38歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫（40歳）
居住地：三重県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人100万円、夫500万円
現預金：600万円
リスク資産：400万円
現在利用している定期預金は「イオン銀行の外貨定期預金（米ドル1年ものの場合、2026年2月時点で金利年3.2％）」で、「レジャーをはじめとした娯楽費用など、生活にゆとりを持たせるためのお金として、20万円」を預け入れているそうです。
この商品を選んだ理由については、「金利が高いことに加え、為替相場の変動による利益を狙っているため」だと説明しています。
また、常に手元には「生活費、外出や外食費として5万円ほど」の現金を用意しているとのこと。ただ「手元に持ちすぎると無駄遣いが不安なので、特に予定がなければ財布に入れる金額は数千円にしている」とあります。
「コロナ禍を経験し、日々の株価変動を見ている中で、手元にある程度の資産は確保しておきたいと感じた」ためだと言います。
具体的には、収入がなくても「2〜3年ほど生活できそうか」を基準に、現預金は少なくとも手元に「400万〜600万円はあると安心」とのこと。
十分な現預金があることで、実際に「ローンを組まずに新車を一括払いで購入できて、利息を払わずに済んだ」他、投資面でも「多少の相場の上下では手放さず、長期保有で利益を出せるようになった」と、落ち着いた判断ができているそう。
その一方で、「投資で利益が出ると欲が出て、もっと現金を投資に回そうかと考える。銀行に預けているよりも、投資に回したほうが増やせそう」だと感じる場面もあると言います。
今後については、「もう少しリスク資産の比率を上げたいが、株価下落が不安で様子見している」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢性別：38歳女性
同居家族構成：本人、夫（40歳）
居住地：三重県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人100万円、夫500万円
現預金：600万円
リスク資産：400万円
「金利収益や為替差益を狙って、外貨定期預金に20万円を預け入れ」資産の管理について「普通預金と外貨定期預金の口座を作って、生活費と貯蓄で目的別に」使い分けているという投稿者。
現在利用している定期預金は「イオン銀行の外貨定期預金（米ドル1年ものの場合、2026年2月時点で金利年3.2％）」で、「レジャーをはじめとした娯楽費用など、生活にゆとりを持たせるためのお金として、20万円」を預け入れているそうです。
この商品を選んだ理由については、「金利が高いことに加え、為替相場の変動による利益を狙っているため」だと説明しています。
また、常に手元には「生活費、外出や外食費として5万円ほど」の現金を用意しているとのこと。ただ「手元に持ちすぎると無駄遣いが不安なので、特に予定がなければ財布に入れる金額は数千円にしている」とあります。
「もう少しリスク資産の比率を上げたいが、様子見」現在の資産配分は「現金6割、リスク資産4割」と現金比率がやや高め。
「コロナ禍を経験し、日々の株価変動を見ている中で、手元にある程度の資産は確保しておきたいと感じた」ためだと言います。
具体的には、収入がなくても「2〜3年ほど生活できそうか」を基準に、現預金は少なくとも手元に「400万〜600万円はあると安心」とのこと。
十分な現預金があることで、実際に「ローンを組まずに新車を一括払いで購入できて、利息を払わずに済んだ」他、投資面でも「多少の相場の上下では手放さず、長期保有で利益を出せるようになった」と、落ち着いた判断ができているそう。
その一方で、「投資で利益が出ると欲が出て、もっと現金を投資に回そうかと考える。銀行に預けているよりも、投資に回したほうが増やせそう」だと感じる場面もあると言います。
今後については、「もう少しリスク資産の比率を上げたいが、株価下落が不安で様子見している」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)