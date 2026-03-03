東日本大震災の翌日、乗っていた電車がストップ　この日は私の誕生日...すると車内で「奇跡」が（埼玉県・40代女性）

今年3月で、東日本大震災から15年。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

地震翌日が誕生日だという女性は、乗っていた電車のなかで忘れられない思い出ができたのです。

――埼玉県在住の40代女性・ソナぴさんの体験談。

＜ソナぴさんからのおたより＞

旅行ではなく出張での話ですが、2011年3月に東京から九州へ出張していました。

九州に1人でいる時に、3月11日の東日本大震災が発生しました。

当時はまだスマホを持っておらずガラケーだったため、関東にいる家族ともなかなか連絡が取れず不安になっていました。

「日本がこんな大変なことになっているが」

翌日は東京へ戻らなくてはいけなかったのですが、電車が地震の影響でとまってしまい、車内で待つしかありません。

この日は、私の誕生日でした。

待ちぼうけの電車の中で、乗客の方たちと他愛もない世間話をしたり、東日本大震災の状況を心配したりしていました。その時、私が今日、誕生日なんだということを話したのです。

すると、1人の乗客が、

「日本がこんな大変なことになっているが、誕生日をお祝いしよう！」

と言ってくださり、皆さんカバンの中からお菓子などを出し合って、電車の中で私の誕生日をお祝いしてくれました。

その後、電車は動き出し、帰宅後に家族の無事も確認できました。

大変な時に、見ず知らずの私の誕生日をお祝いしてくださった皆さんのこと、今でも思い出すと泣けてきます。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）