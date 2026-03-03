高石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』最終回（3月27日予定）まで、残すところ約1か月を切った。SNS上には早くも「ばけばけロス」を嘆く声が溢れている。

【写真】『ばけばけ』ロスに追い打ち? 絶賛されている『風、薫る』のメインビジュアル

2025年度後期の朝ドラとして同年9月に放送を開始した『ばけばけ』は、明治時代の作家、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）とその妻であるセツをモデルに、怪談を愛する夫婦の日常を描いた作品。高石は主人公・松野トキを演じ、トキの夫となるレフカダ・ヘブン役にはイギリス出身のトミー・バストウが起用されている。そのほか吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、板垣李光人、北川景子、堤真一なども出演。

ロスに拍車をかける『風、薫る』の気配

「熱心なファンが多い朝ドラ。『ばけばけ』に関しては、トキとヘブンの“言葉を超えた心の通い合い”を応援しながら、癒やされているという視聴者も少なくありません。2月27日放送の第105回はトキの体調に変化がみられたことから、“おめでた”を察知して祝福するSNSユーザーが続出。

一方、2月9日には番組公式サイドが撮影のクランクアップを報告しており、日々の放送内容からも物語がゴールに向かっていることを感じられるため、SNS上には“今からロスが怖い…”“終わらないでばけばけ…”といった書き込みも散見されます」（テレビ誌ライター・以下同）

物語の中心となる夫妻や、2人が織りなす唯一無二の空気感に魅了され、盛り上がったり寂しがったりしているファンが多いようだが、愛される登場人物はほかにも。たとえば、トキやヘブンと親しくなっていく錦織友一（吉沢）や、トキの父・司之介（岡部）、母・フミ（池脇）、祖父・勘右衛門（小日向）などだ。

「SNS上には錦織というキャラクターの“その後”を心配する声が寄せられており、錦織役の吉沢さんの控えめかつ味のある演技も評判です。脇役の一人ひとりに人生を感じられるという点は、脚本を担当するふじきみつ彦氏の力も大きいでしょう。

また、男女デュオ・ハンバート ハンバートが歌う主題歌『笑ったり転んだり』もドラマにぴったりで、“あのイントロを聴いて1日が始まる”と感じる視聴者も多そう。最終回を迎えれば、あの主題歌が流れる朝のルーティンも失われますから、そこにロスを感じる人も出てくるのでは」

なお、『ばけばけ』の後は2026年度前期の朝ドラ『風、薫る』（見上愛と上坂樹里のダブル主演）がスタート。明治時代の日本に誕生した看護婦養成所に入所する一ノ瀬りん（見上）と大家直美（上坂）を中心に展開していくドラマ。出演者も第7弾として飯尾和樹、筒井道隆、仲間由紀恵らの追加発表がされた。また、先日公開されたメインビジュアルも“ロス”に拍車をかけた。

「爽やかな水色の背景に、真っ白な看護服を身に纏ったヒロイン2人が軽やかに駆けるようなビジュアルは、SNS上でも《素敵》と好感を持たれています。ただ、『ばけばけ』の終わりを寂しがっている層は、『風、薫る』の明るい雰囲気にかえって強いロス感を抱いたかもしれません。朝ドラファンとしては“次も楽しみだ”と思いながらも、“『ばけばけ』終了の足音が聞こえてきた”と嘆いてしまうことは仕方がないのかもしれません」

ファンに愛される『ばけばけ』だが、その熱狂の裏では、次作への期待と寂しさが交錯しているようだ。