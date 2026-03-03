日経平均6万円の大台目前に注目すべき「最強の配当利回り銘柄」5選

3月期末の配当権利付き最終日が目前に迫る中、長期的に配当を増やし続ける「連続増配銘柄」の注目度が高まっている。日経平均株価が史上初の6万円の大台を視野に入れる水準まで上昇したことで、日経平均株価の配当利回り（構成銘柄の配当利回りの加重平均）はアベノミクス以降の最低水準である1.50%前後へ接近している。単純な配当利回りだけを物差しにするアプローチでは、投資対象の選択肢が狭まっているのが現状だ。

こうした局面で有効な視点が「増配の継続性」だ。仮に現在の配当利回りが1.50%程度の銘柄であっても、10年間にわたって年率7%のペースで増配を続けた場合、当初の買値ベースの配当利回りは約3.00%に達する計算となる。増配が続く銘柄を早期に購入した投資家は、現在の株価水準に関わらず、取得原価ベースの配当利回りが大きく向上する恩恵を享受できる。

連続増配銘柄の魅力はインカムゲイン（配当収益）にとどまらない。増配を支える原資は利益成長そのものであり、利益成長の確度が高い企業はキャピタルゲイン（株価上昇益）の期待に直結する。特に10期以上の連続増配を達成している企業は、景気後退局面でも収益を維持・拡大してきた実績を持ち、株主還元への姿勢が定着している。機関投資家・個人投資家の双方から継続的に選好されやすい銘柄と言える。

ニチアス<5393>

・2月27日終値9601円 配当利回り（予）1.71％

半導体、自動車部品、建材など幅広い産業向けに、ニッチ製品で安定的にグローバルシェアを確保している。2026年3月期の増配により、17期連続増配を達成する見込みだ。注目すべきは、DOE（自己資本配当率＝配当総額÷自己資本）の目安を、従来の3.50%から5.00%以上へ引き上げた点だ。DOEは利益が一時的に落ち込んでも配当額が下落しにくい特性を持つ配当方針である。

成長ドライバーでは、水素関連事業への本格参入が見逃せない。浜松市に10億円を投じて液化水素実験棟を新設し、2026年3月期の稼働を予定している。マイナス253度の超低温環境に対応した断熱材・シール材の開発を進めており、2030年代半ばの実用化をメドに次世代エネルギー市場の取り込みを狙っている。

建材分野では、データセンター建設の急増を追い風に、巻付け耐火被覆材やロックウール断熱材の需要拡大が期待できる。極低温から超高温に至る過酷な環境下でも対応可能な独自の製品群は、収益の安定性を支える原動力だ。中期経営計画の最終年度となる2027年3月期の営業利益率18.00%を目標に掲げ、収益成長と累進配当の両立を追求する構えだ。

富士通<6702>

2月27日終値3588円 配当利回り（予）1.39％

2026年3月期の年間配当は1株50円とする見通しだ。前期（約28円、株式分割考慮ベース）の約1.8倍にあたる実質的な大幅増配であるほか、10期連続の増配を達成する見込みだ。現中期経営計画（2023〜2025年度）の3年間での総還元額は6,393億円に達し、総還元性向（利益に占める株主還元の割合）は58.00%から71.00%まで高まる。会社側は「株主配当は来年度以降も拡大していく」との考えを明確にしており、今後も増配トレンドが続く公算は大きい。

競争力は独自のDX（デジタルトランスフォーメーション）支援サービスにとどまらない。経済安全保障の観点から需要が高まるAIサーバーの国内一貫生産を2026年3月期から開始し、部品の生産地を厳格に管理できる体制を整える。さらに、英アーム社の設計をベースに回路線幅2ナノメートルのCPU「MONAKA（モナカ）」を開発中で、2027年3月期中には自社製半導体を搭載したサーバーの生産も予定している。

256量子ビットの超伝導量子コンピュータの開発や、大規模言語モデル「Takane」の共同開発など、先端技術への研究投資も継続する。DX需要という中長期的な構造的成長テーマを主戦場に、利益率改善・還元拡大・先端技術投資を同時並行で進める方針だ。

ユー・エス・エス<4732>

・2月27日終値1902.5円 配当利回り（予）2.72％

全国19ヵ所でオートオークション会場を運営し、出品台数ベースの市場シェアは約40%と業界首位を誇る。中古車買い取り店や新車ディーラーが下取りした車両をオークションに出品し、中古車販売店や輸出業者は落札をする。同社は出品・落札の双方から手数料を得られるため、在庫リスクを抱えず、取引量に応じて収益を積み上げられる。営業利益率では50%を超える高収益のビジネスモデルだ。

足元の中古車市場は、価格上昇と輸出需要の拡大という追い風が続いている。自動車メーカーの認証不正問題による新車供給の停滞期を乗り越えたことで、新車登録台数は回復傾向だ。今後は中古車市場への流通量が増加する期待が大きいだろう。海外では日本車人気から輸出向けの引き合いが強まっている。2026年の年間輸出台数も過去最高ペースで推移する公算が大きい。

2026年3月期は26期連続で増配を達成する見込みだ。連結配当性向を60%以上とする方針を掲げるとともに、2026年3月期から2028年3月期までの3ヵ年では、総還元性向100%以上という野心的な目標を宣言している。

サンドラッグ<9989>

2月27日終値4222円 配当利回り（予）3.10%

ドラッグストアを全国展開する同社は、業界唯一の「1店舗2ライン制」（販売と運営の分業）を採用している。専門スタッフによる薬・健康相談の対応が差別化につながっている。医薬品販売比率が相対的に高く、景気変動の影響を受けにくい収益構造を構築していることも強みだ。

高齢化が進む日本において「地域のかかりつけ薬局」としての存在感は増す一方だ。医薬品・介護用品需要の拡大は長期的な追い風となるだろう。一方で、インバウンド売上高構成比は約2%程度にすぎず、地政学リスクによる業績下振れリスクは限定的であることも評価される。

2026年3月期の配当予想は1株あたり131円（前期比1円増）で、実現すれば24期連続増配となる。この24年間で配当額は35倍超へ拡大した。関連会社化したキリン堂ホールディングスへの商品供給は2026年3月期中に開始予定で、2027年3月期からは売上高への貢献が見込まれる。5月公表予定の次期中期経営計画では、新たな資本政策が発表されるとみられ、次なる株価上昇の呼び水となる期待もあろう。

アイカ工業<4206>

・2月27日終値3973円 配当利回り（予）3.47％

「日経連続増配株指数」の構成銘柄にも名を連ねる同社は、成長投資と株主還元を同時に実現できる財務体力が強みだ。2026年3月期は、不動産不況が続く中国市場の低迷で化成品が伸び悩むなかでも、建装建材の好調がリスクを吸収している。過去最高益の更新に加えて、年間配当は1株あたり138円（前期比12円増）を予定し、17期連続で増配を達成する見込みだ。

次の成長エンジンと位置付けているのがインド市場だ。現地上場メーカー「スタイラム・インダストリーズ」をTOB（株式公開買い付け）で買収すると発表。買収額は約267億〜355億円と、過去に同社が手掛けた買収案件としては最高規模となる見込みだ。大きな成長投資を実行するなかで示した増配継続の姿勢は、株式市場からも改めてポジティブに評価されている。

「非建設分野」の育成にも注力し、事業売上高を2032年3月期までに50億円へ、2025年3月期比で20倍超の成長を目指す。成長投資を積極的に仕掛けるなかでも、中期経営計画においては、減配をしない「累進配当」を基本方針として掲げるなど、増配継続への姿勢は揺るぎない。

金利上昇局面では配当利回りの相対的な魅力が低下する一方、利益成長を背景に増配を続ける企業の底堅さは実績が証明している。3月期末という節目を迎え、増配の継続性という長期目線で銘柄を再評価する価値は十分にある。

