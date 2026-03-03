春をひとくち♡キル フェ ボン初の｢SAKURAフェア｣が全12店舗で開幕!

春のときめきをぎゅっと詰め込んだ、キル フェ ボン初の｢SAKURAフェア｣がスタート!桜香るチーズムースのタルトや、さつまいも×胡麻の和タルト、いちごが咲くプリンタルトまで…どれもビジュがかわいくて春気分が一気に加速♡SAKURA色ショッピングバッグや限定ギフトカードなど、今だけのアイテムも盛りだくさん。春のおでかけやごほうびに“SAKURAスイーツ旅”しませんか?

SAKURAフェアの主役♡ときめきタルト3種

キル フェ ボンといえば、フルーツを主役にしたタルトのイメージが強いですよね。その分｢桜｣となると和に寄ってブランドらしさはキープできるのか?と足踏みしてきたテーマだそう。

しかしながら“日本の伝統的なテーマにもチャレンジしたい！”という想いがブランドの中で高まり今回フェアが実現!季節を大切にする日本人としても、キルフェボンとしても、“春＝桜”に向き合った今回のSAKURAフェアは、なんだか特別感たっぷり。

それではここから、のりぴよが実際にいただいたときめきタルト3種を、1品ずつレポしていきます。

① 結晶型 “ル ガール”クリームチーズムースのタルト ～桜風味～

キル フェ ボンの中でも“ブランド一押し”として登場している今回のSAKURAフェアの顔的存在です。結晶型のオリジナルタルト型はフォルムが桜のモチーフともリンクしていてときめきが止まりません♡



ふわっと桜が香るクリームチーズムースの中には白桃のコンポートがごろっと入っていて、見た目からもうおいしい確定…♡ムースは上品で軽やかでやさしい桜風味なので、甘すぎずぺろっと食べられます。

主役はいちごで、そこにチェリーと白桃が重なってフルーツのマリアージュがとにかく絶妙!



後ろ側から見るとカシスソースがキラリ。このカシスのやさしい酸味がアクセントになっていて、全体の味をきゅっと引き締めてくれます◎ひと口食べた瞬間｢春来た～♡｣と、思わずスキップしたくなるような軽やかさでした。

見た目の華やかさはもちろん、いちご･チェリー･白桃のバランス、桜の香り、カシスのアクセントまで計算された、まさに“ごほうび感たっぷり”の一皿。フェアの主役タルトとしてこれはぜひ最初に食べてほしい。

② 徳島県里浦産なると金時“里むすめ”と胡麻のタルト

キルフェボンで約20年前に誕生したロングセラータルト。長く愛されてきた人気メニューが、今回のSAKURAフェア仕様で登場しています。

ホールで見ると、桜のチュイールと桜パウダーで描かれたデザインがとってもかわいい。水面を流れる桜をイメージした春らしいビジュにきゅんとしました。

生地にも白胡麻が練り込まれていてプチプチ食感が楽しいタルトです。なると金時“里むすめ”はミルク煮なので、ほくほくしつつもミルキーでやさしい甘さが広がります。クリームは軽やかでなめらか♡

香ばしい胡麻とさつまいものおいしさをふんわり包み込んでくれる感じでした。

しっかり和の要素がありつつ桜クリームで春らしさもプラスされた一皿。和スイーツ好きさんやさつまいもラバーズにおすすめです。

③ イチゴとカスタードプリンのタルト

こちらは、プリンアラモードをイメージしたどこか懐かしくてかわいいタルトです。いちごが桜の花が咲いたようにデザインされていて、春らしさはビジュでしっかり感じられる一品になっています。

このタルトは桜フレーバーではありませんが、今回のフェアに加わった理由は｢老若男女みんなが楽しめる、間違いないおいしさのタルトを入れたかったから。｣なのだそう。

カットは、カスタードプリンとクリームの層がきれいで見た目からもう安心感たっぷり。クリームにちょこんとのったカラメルソースが、甘さの中にほろ苦さをプラスしてくれて良いアクセントになっていました。

プリンアラモードをイメージしているだけあって、ひと口ごとにどこかほっとする、やさしい味わいです。

3種どれも本当においしかったのですが…のりぴよの1番のお気に入りは、実はこのタルトでした。

No.24 季節の煎茶 ～4種の花のブレンド～

こちらは「タルトに合うお茶」をテーマに開発されたキル フェ ボンのオリジナルティーで、お菓子との相性はもちろん、毎日でも飲みたくなるようなやさしい味わい。

上質な本山茶をベースに4種の花をブレンド。煎茶の緑に、ジャスミンの白、コーンフラワーの青、桜のピンク、エリカの紫。春らしい彩りで見た目もとってもかわいい♡

いちごやクリーム系のタルトとの相性が特に良く、今回のSAKURAフェアのタルトと合わせると、甘さがより引き立ってバランス◎

ティーバッグタイプなので、自宅用にはもちろんちょっとした手土産やギフトにもぴったりです。

オードリーのスプリングBOX登場♡苺スイーツと限定グッズの特別セット

出会いと別れの季節に寄り添う春のギフト





大人気の焼菓子にも新作が登場!

“春のバトン”は、桜葉パウダー入りのしっとり生地に砂糖漬けチェリーを合わせたふんわり春らしい味わいの、桜とチェリーのパウンドバトン。

そして、ドライパインとココナッツの食感が楽しいトロピカルなパイナップルとココナッツのパウンドバトン。



定番のプレーンのバトンを含めたの3本セットは、春の花々が咲き誇る手紙型のパッケージ。出会いと別れが重なるこの季節に、気持ちを届ける“春の手土産”としてとてもおすすめです。

想いをつなぐ♡桜デザインの限定ギフトカード



桜吹雪をイメージした、キルフェボン初の桜デザイン限定ギフトカードが登場!淡い桜色の中に、キルフェボンらしい澄んだブルーがアクセントになっていて、春らしくてやさしい雰囲気にきゅん♡

正直に言うと、のりぴよはこのカードをプレゼントされたい(笑)

卒業や入学のお祝い、ホワイトデーのギフトにもぴったり!｢好きなタルト選んでいいよ｣って渡されたら嬉しすぎますよね!もちろん自分へのごほうび用に持つのもあり◎

春のときめきをそのまま形にしたような、特別感のあるカードです。

街まで春色に♡SAKURAカラーの限定ショッピングバッグ



キル フェ ボン ブルーでおなじみのショッピングバッグが期間限定でSAKURAカラーにお着替え!全店規模でのカラー変更は、なんと創業以来初の試みなのだそう。

正直、ショッピングバッグまでSAKURA仕様になるとは思っていなかったので、のりぴよはちょっとびっくりしました。

やさしい桜色で、持っているだけで気分がふわっと春に。タルトや焼菓子を持ち帰る時間まで春の思い出になるのがうれしいポイントです。

春のおでかけやごほうびに♡“SAKURAスイーツ旅”

今回のSAKURAフェアは、ビジュはもちろん味わいも世界観も“春”をぎゅっと詰め込んだ特別なフェア。

3種のタルトはそれぞれ個性があって、桜香るチーズムースのタルト･さつまいも×胡麻の和タルト･いちごが咲くプリンタルトと、気分や一緒に行く人に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

のりぴよはキル フェ ボン 青山店で楽しみました。この日はあいにくの雨でしたが、ショーケースに並ぶタルトを見た瞬間、沈んでいた気持ちまでふわっと春色に。

お天気に関係なく心に春を連れてきてくれるのがSAKURAフェアの良いところ♡スイーツの力は偉大ですね。

雨に濡れた外観もどこかやさしい、キル フェ ボン青山店。タルトのかわいさと春色の世界観に癒されて、普段の一日がちょっと特別な一日に変化します。

みなさんもこの春は、キル フェ ボン 気分転換やごほうびタイムに“SAKURAスイーツ旅”を楽しんでみてくださいね。きっと、ひとくちで心まで春色になりますよ。

～SAKURAフェア開催概要 ～



【開催期間】2026年2月19日(木)～4月14日(火)

【開催店舗】キル フェ ボン全12店舗(グランメゾン銀座/青山/東京スカイツリータウン･ソラマチ店/東京ドームシティ店/横浜/静岡/浜松/名古屋栄/京都/グランフロント大阪店/仙台/福岡)

【展開内容】本フェアでは、SAKURAをテーマにした商品および限定アイテムを販売いたします。

･結晶型 “ル ガール”クリームチーズムースのタルト ～桜風味～

販売期間:2026年2月19日(木)～4月14日(火)

販売価格:piece 1,090円/whole(25cm) 10,908円

販売店舗:全12店舗

･徳島県里浦産なると金時 “里むすめ”と胡麻のタルト

販売期間:2026年2月19日(木)～4月14日(火)

販売価格:piece 993円/whole(25cm) 9,936円

販売店舗:全12店舗

･イチゴとカスタードプリンのタルト

販売期間:2026年2月19日(木)～3月31日(火)

販売価格:piece 1,090円/whole(25cm) 10,908円

販売店舗:全12店舗

･桜とチェリーのパウンドバトン

販売期間:2026年2月19日(木)～※無くなり次第終了

販売価格:1本 300円/春のバトン3本入り～Letter～ 1,019円



パイナップルとココナッツのパウンドバトン×1本

桜とチェリーのパウンドバトン×1本

プレーンのバトン×1本

販売店舗:全12店舗･公式オンラインストア

･桜色 ショッピングバッグ

販売開始:2月19日(木)～※無くなり次第終了

販売価格:11円～55円(税込み)

販売店舗:全12店舗･公式オンラインストア

※ショッピングバッグは、サイズにより桜色の展開がない場合がございます。

･チャージギフトカード SAKURA

販売開始:3月2日(月)～※無くなり次第終了

販売価格:1,000円以上(1,000円単位)30,000円までチャージ可能です。

販売店舗:全12店舗･公式オンラインストア

※チャージギフトカードにチャージ(入金)をすることで、何度でもお支払いにご利用いただける便利なカードです。