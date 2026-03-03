◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

2イニングを無失点に抑えた菅野智之投手が収穫を口にしました。

MLB組の出場が解禁となったこの試合、菅野投手は6回から3番手で登板。先頭の森友哉選手にはストレートの四球を与えますが、次打者をセカンドゴロでダブルプレーに抑えこの回を3人で抑えます。7回は三者凡退とし、この日は2回25球で被安打0、奪三振1、与四球1、無失点の内容でした。

試合後「立ち上がりはちょっとバタついてしまったが、2イニング目はある程度ボールを操ることができた」と振り返った菅野投手。「いい登板だった」とこの日を総括しました。

この日意識した点に「キャッチャーとのコミュニケーションなど、少ない実戦で僕のボールを知ってもらうのが1番大事」と話し、「この登板に来るまでにいろいろ話し合いもしてきたので、それをしっかりマウンドで表現することを意識した」と答えます。

中継ぎとして登板したことを問われると「あんなにマウンドが掘れた状態からスタートすることはあまり記憶にない」と苦笑い。「初球で滑ってちょっと左足を着くのが怖くなってしまった」と告白するも、「2イニング目はかなり修正して投げることができた」と語りました。

そしてWBC本番へ向けて「後は腹をくくって本番を迎えるだけ。背伸びせずしっかり等身大でマウンドに上がれれば」と意気込みました。