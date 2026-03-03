日米両政府は関税交渉の合意に基づき、日本から米国に投融資する案件の第1弾を発表した。巨額の投資に見合う利益が得られるように事業を進めることが肝要だ。

日本の投融資は、米国が日本からの輸出品に課す高関税を引き下げる条件として合意に盛り込まれた。経済安全保障の分野で総額5500億ドル（約85兆円）を投じる。日本から米国への年間投資額の7割程度に相当する規模だ。

第1弾はガス火力発電、原油輸出の施設整備、工業用の人工ダイヤモンド製造設備の3事業で、計360億ドル（約5兆6千億円）を見込む。

トランプ政権が発動した関税のうち、相互関税は米連邦最高裁が違法と判断し、徴収が止まった。

それでも日本政府は対米投融資を継続する。赤沢亮正経済産業相は「合意を誠実かつ迅速に実行していくことが両国のためになる」と説く。

政府は第1弾の事業に大手メーカーや通信企業が関心を示していると公表した。福岡県の金属加工会社など中小企業の名前も挙げ、ビジネス拡大への期待を示す。

鳴り物入りで始まる事業だが、実際にどれだけの利益をもたらすかは不透明だ。

日本側が投資額を回収するまでは利益を日米で半分ずつ分け合い、その後は米側が9割を得る不均衡な仕組みになっている。インフラ整備の資金調達に日本企業が利用されるようにも見える。

一方、事業への参画によって日本企業の製品利用が増えれば利益は大きくなる。

第一生命経済研究所の試算によると、第1弾の投融資額の約9割を占めるガス火力発電事業に日本製品が優先的に採用された場合、輸出額を最大5千億円程度押し上げる可能性がある。

従来の米国内シェアのままなら、500億円程度の効果にとどまる。日本企業が参画しやすい環境を整備するのは政府の役割だ。

事業の成否は重要物資を確保する上で重い意味を持つ。半導体や自動車部品の加工に使う人工ダイヤの大半は中国で生産されている。原油調達も特定の国に依存しており、供給網拡大は喫緊の課題だ。

ただしトランプ政権との交渉は一筋縄ではいかない。昨年7月の関税交渉合意から第1弾の案件発表まで7カ月かかった。有利な条件を求める米国と、採算性を守りたい日本の協議は難航したようだ。米国の関税政策の行方はなお見通しにくい。

日本側の資金は政府系金融機関が出資や融資保証を引き受けるため、事業が失敗すれば国民の負担につながる恐れがある。合意内容の履行は慎重に進めるべきだ。

第1弾の事業は、今月に予定される高市早苗首相の訪米に間に合うように発表されたとみられる。目先の政治事情にとらわれず、日米双方の実利が大きくなる協力関係を追求してほしい。