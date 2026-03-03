大分県が新設を検討しているホテルや旅館の宿泊客に課す宿泊税を巡り、佐藤樹一郎知事は2日、県全体で導入し、徴収額の配分を県3割、市町村7割とする案で、県内全18市町村から賛同を得たことを明らかにした。宿泊事業者との意見交換などを経て、県議会6月定例会に関連条例案を提案し、早ければ来年1月からの導入を目指す。同日の定例記者会見で発表した。

県によると、県全体で年間18億〜19億円の税収を見込む。県税として徴収し、必要経費を差し引いた7割を市町村に交付金として配分する。市町村ごとの交付額は税収割合を基本に決めるという。

税額については、宿泊料金帯を「5千円未満」「5千〜2万円未満」「2万〜10万円未満」「10万円〜」の4段階に分け、それぞれ1人1泊当たり100円、200円、500円、2千円を課し、旅館やホテル、民泊の事業者を特別徴収義務者に指定する方針。佐藤知事は「施設整備や情報発信に活用し、大分観光の魅力を高めたい」と述べた。

一方、別府市は別途、有識者の検討委員会で宿泊税導入を議論しており、市独自に課税するかどうか、引き続き協議するという。（中野剛史）