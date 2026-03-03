「天領日田おひなまつり」に合わせ、大分県日田市有田町の川津三郎さん（82）、裕子さん（79）夫妻が自宅で、厚紙や綿、和紙などを用いて作られた「おきあげ人形」など約180点を無料公開している。2月25日には地元の有田小の児童らが見学に訪れた。展示は今月25日まで。

おきあげ人形は、歌舞伎や人形浄瑠璃などを題材にした下絵を基に、パーツごとに厚紙を切り分け、綿を乗せて和紙を巻き、着物を着せ、貼り合わせる−という手順で作られる。江戸期から筑後川流域で広まり、武士から庶民までが家庭に飾り、人形づくりは生業としても営まれたという。

川津さんは、市有形民俗文化財を含む人形を所蔵。天領日田おひなまつりの一環として例年公開しており、今回は下絵などとともに「義経千本桜 壇ノ浦」「忠臣蔵」などの作品を並べている。

有田小の来訪を受け、川津さんは、人形が表現しているそれぞれの歌舞伎の場面などを解説。近くで眺めたり、タブレットで撮影したりした児童らは「人形の物語を知って面白かった」「作り方などを教えてくれてありがとうございました」などと感想を述べた。

一般見学は電話予約が必要。川津さん＝0973（22）2002。（稲葉光昭）