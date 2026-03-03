「忠臣蔵」で知られる赤穂義士の接待役を務めた熊本藩士、堀内伝右衛門の300回忌に当たる今年、菩提（ぼだい）寺がある熊本県山鹿市では、伝右衛門の遺徳をしのぶ多彩な催しが繰り広げられる。市と民間団体が「伝右衛門イヤー」と位置づけ、1年を通して企画展やシンポジウム、映画上映などを計画しており、山鹿と赤穂義士の関わりに光を当てる。

伝右衛門は1702（元禄15）年12月、討ち入りを果たした赤穂義士47人のうち、大石内蔵助ら17人が預かりとなった江戸の細川藩邸で接待役を任じられ、切腹までの約50日間、身の回りの世話をした。義士らの立ち居振る舞いに感銘を受けた伝右衛門は、17人の遺髪をもらい受け、菩提寺の日輪寺（山鹿市杉）に遺髪塔を建立。1727（享保12）年に亡くなるまで、生涯にわたって手厚く供養した。

記念事業では、赤穂義士が細川藩邸で顔や手を洗うのに使っていたと伝わるちょうず石のレプリカを、伝右衛門の顕彰団体「平成堀内組」が製作。義士らの命日の2月4日、同団体と山鹿温泉観光協会が遺髪塔前で毎年開いている慰霊祭でお披露目された。

この日は、境内の墓地に並んで立つ伝右衛門と妻の墓で、墓前祭もあった。市教育委員会によると、300回忌に合わせ、この夫婦墓を市史跡に指定する準備を進めているという。

市民交流センター内のこもれび図書館は「忠臣蔵と山鹿」コーナーを設置。討ち入りを描いた江戸時代の錦絵や伝右衛門と赤穂義士関連の書籍などを、今月31日まで展示している。

11月には、赤穂義士ゆかりの自治体が毎年持ち回りで開く「忠臣蔵サミット」が、山鹿市で計画されている。伝右衛門にスポットを当てるシンポジウムや、市立博物館での赤穂義士と伝右衛門の企画展（来年3月まで）など、関連行事もめじろ押し。地元の八幡小は、兵庫県赤穂市の赤穂小児童とのオンライン交流を検討している。

八千代座でも、伝右衛門の命日の8月ごろと討ち入りがあった12月に、忠臣蔵の映画上映を予定する。

平成堀内組代表の宮川政士さん（75）は「赤穂義士一人一人と心を通わせた伝右衛門のことを多くの人に知ってほしい。義士と山鹿は彼を通して深い縁があることを伝えたい」と話す。（宮上良二）