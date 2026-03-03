長崎県諫早市の長田公民館で2月中旬、認知症介護をテーマにした講演会があり、諫早医師会会長を務めた高原晶さんが認知症の進んだ亡き母との体験を語った。「患者さんを見るように柔軟に対応できなかった」と振り返り、家族介護の大変さを吐露した。

認知症患者はつじつま合わせの話をしたり、家族以外の前ではしっかりした振る舞いを見せようとしたりすることを挙げ、医師も病気に気付きにくいケースがあることを説明。徘徊（はいかい）傾向がある場合はご近所など周囲に隠さずに伝えておく、怒りっぽくなった場合は理解しやすいよう話を簡潔にするなどの対処法を紹介した。

その上で、実母の介護ではマニュアル通りにいかないことが多かったとし、「感情的になり、その頃の記録ノートに『ばかやろう』と書いた日もある」と打ち明けた。

家族介護をする聴衆からは「性格が変わり、自分のペースに合わせないと怒る。どこに相談すればいいのか」「母が風呂に入らず、夜中に叫んで起こされる」などの切実な質問も。高原さんは相談先をアドバイスしながら、「介護疲れが出るので他人の力を借りた方がいい」と繰り返し呼びかけた。（今井知可子）