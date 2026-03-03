佐賀県唐津市の歴史的建造物などにひな人形を飾る「唐津のひいな遊び」（実行委員会主催）が5会場で開かれている。江戸時代から現代までの表情豊かなひな人形などを、建物の雰囲気とともに楽しめる。いずれも8日まで、入館無料。

日本を代表する建築家の辰野金吾（1854〜1919）が監修した旧唐津銀行本店（本町）も会場の一つ。重厚感ある赤れんがの建物内に福岡市在住の人形作家、上原春代さん（95）のひな人形や、商家の小島家に伝わる江戸時代のひな道具が展示されている。

上原さんの代表作は、丸みのあるフォルムと穏やかな表情が特徴的。このほか、男性が女性を包み込むようにデフォルメされた真っ白な作品も目を引く。事務局は「鑑賞する人に作品の意味を想像してもらうためにあえて色を付けなかった」と説明する。

他の4会場は、埋門（うずめもん）ノ館（北城内）▽旧大島邸（南城内）▽鏡公民館（鏡）▽鯨組主中尾家屋敷内の角倉（呼子町呼子）−。期間中はスタンプラリーも開催している。

実行委の小島起代世会長は「古い時代のひな道具からは当時の嫁入りの雰囲気をうかがい知ることができる。個性豊かなひな人形を楽しみながら時代の変化も感じ取ってほしい」と話している。（向井大豪）