佐賀県鹿島市の電気工事業「大久保電機」と酒造会社「光武酒造場」が4月、地域における再生可能エネルギーの普及推進を目指す新会社「鹿島エナジー」を設立する。同市内で太陽光発電を行い、発生した電力を活用することで、再エネの地産地消を目指す。設立に先立ち3月2日、鹿島市と連携協定を締結した。

市は2022年9月に出したゼロカーボンシティ宣言に基づき、昨年12月に地域の再エネ会社の設立に向けて公募型プロポーザルを実施。6件の応募から両社の事業が選ばれた。

同社の共同代表を務める予定の大久保電機の大久保敦司専務と光武酒造場の光武晋宏専務は鹿島高の同級生。経緯について大久保さんは「再エネ事業だけでなく地域貢献も重要な要素だったため、町おこしに関わり、ノウハウを持つ光武さんと一緒にやることにした」と説明した。

鹿島エナジーは4月に設立予定。企業や自治体の土地に太陽光パネルなど再エネ設備を無償で設置し、使用電力に応じた料金を受け取るPPA（電力購入契約）事業などに取り組む。設立費の一部は、市が国から受ける脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金を充てるという。

太陽光パネルは市の遊休地や公共施設の屋根に設置する。連携協定に基づき、電力は市の公共施設で使用し、市内の民間企業にも広げる予定。市の「酒蔵ツーリズム」にも参加する光武酒造場が中心となり、ゼロカーボンブランドを打ち出した日本酒の販売やその酒を扱う店を認証して、観光振興につなげる「居酒屋ツーリズム」など、再エネの取り組みを広める地域貢献事業も進める。

鹿島市はこれまで市外の電力会社と契約しており、利益の地域還元や新たな雇用創出なども期待される。松尾勝利市長は「市の施設で電力を使うことで事業を支え、地域経済の好循環につなげていきたい」と述べた。（松本紗菜子）