中東情勢の悪化を受け、政府は2日、イスラエルに滞在していた日本人5人が、隣国ヨルダンへ退避したことを明らかにしました。

日本政府によりますと、中東情勢の悪化を受け2日、イスラエルに滞在していた日本人5人が陸路でヨルダンの首都アンマンに退避したということです。イスラエルにいる邦人はおよそ1000人で、退避が行われたのは去年6月以来です。

イスラエルのネタニヤフ首相は2日、9人が死亡したイスラエル中部の町を訪れました。

ネタニヤフ首相

「イスラエルが着手した作戦は、イスラエルに対する存亡の危機、そして全世界への最大の脅威を排除するためのものだ」

ネタニヤフ首相は、イランへの攻撃の正当性を主張しています。

こうしたなか、周辺国のカタールでは2日、国営エネルギー会社、「カタールエナジー」がLNG＝液化天然ガスの生産を停止したと明らかにしました。関連施設2か所が攻撃を受けたためで、今後、エネルギー価格の上昇が懸念されます。

一方、ロイター通信によりますと、イランの首都テヘランでは激しい空爆が行われ、警察署は跡形もなく破壊されました。中東のテレビ局アルジャジーラによりますと、イラン全土の死者は、少なくとも555人になっています。テヘランの住民はNNNの取材に応じ、「去年6月の攻撃とは比較にならないほど激しい」と話していて、緊迫した状況を物語っています。