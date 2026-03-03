中東各国で被害拡大…空港「閉鎖」や邦人退避も 高市首相は「外交努力」訴え イラン情勢
アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬がとまりません。アメリカの国防長官が会見し「この2日で軍事作戦は拡大していて、この先も継続される」とあらためて強調しました。また、高市首相は、事態の沈静化に向けた「外交努力」の必要性を訴えました。
■トランプ氏の下で“戦争終結”
先ほど、会見を開いたアメリカのヘグセス国防長官。
ヘグセス国防長官
「イランのかたくなで明白な核開発追求や増大する弾道ミサイルと殺傷ドローンはもはや許容できる脅威ではなかった」「この戦争を始めたのは我々ではない。だがトランプ大統領の下で我々は終結させている」
イランの脅威とトランプ大統領の功績を述べました。
そして――
ヘグセス国防長官
「旧政権（ハメネイ体制）には平和的かつ合理的な合意を結ぶ機会が十分にあった。だがテヘランは交渉する意思などなかった」
この2日で軍事作戦は拡大しているとした上でこの先も継続されると改めて強調しました。
■およそ180人の児童が死亡
日本時間先月28日、核開発問題などをめぐって長年対立を続けるイランへの大規模攻撃に踏み切ったアメリカとイスラエル。
標的になっていたとみられるイランの最高指導者、ハメネイ師が死亡しました。
広範囲に及んだ攻撃ではイラン南部の女子小学校にも被害が――
「うちの子は10歳でした。あちこち捜し回っています」
およそ180人の児童が死亡していて、イラン全土の死者は少なくとも555人に達したことが新たに分かりました。
■空港「閉鎖」…出国メド立たず
イラン側も報復攻撃に出ていて、中東各国に被害が拡大しています。
攻撃を受け航空機が運休となったドバイ。
ドバイに住む日本人女性に話を聞きました。
ドバイ在住の日本人
「友人が旅行で訪ねていて、観光地から自宅に戻るときにミサイル飛んでる様子を確認した。ドバイまできていると思わなかったので半信半疑だった」
攻撃が始まる直前にドバイに来たという友人は――
ドバイを訪れていた友人
「確保していた帰りの便の航空会社から欠航の連絡があって。（Q．いつ帰国できるかわかっていない？）そうですね、はっきりわかっていない」
いまも日本に帰国する見通しが立っていないといいます。
ドバイを訪れていた友人
「不安な気持ちはどうしても続いてしまうかなというのが今の思い。空港も閉鎖されているが、この事態がいつまで続くのか終わりの見えない状況」
ミラノ・コルティナオリンピックのメダリストも出国できない状態に。
3つのメダルを手にしたスキージャンプの二階堂蓮選手――
スキージャンプ・二階堂蓮選手
「ドバイを経由地にしたら飛行機飛びません」
オーストリアに向かう予定でしたが、経由地のドバイで飛行機が飛ばず。
■空襲警報で市民ら避難
一方、10人の死者が出ているイスラエル。NNNのカメラが現地に入ると。
取材中には何度も警報が鳴り、避難を余儀なくされる場面もあり…
日本テレビ・本岡英恵記者
「いまですね、5分前に警報が鳴ったので、ホテルの地下2階のシェルターに逃げてきました。いっぱい人いますね。多くの人が避難しています」
不安そうに待つ人たちの中には小さな子どもの姿もありました。
避難した人
「いまイスラエルで暮らすことは簡単ではありません。イランからたくさんの爆弾が飛んできます」
イスラエル中部の街では…
日本テレビ・本岡英恵記者
「ここが地下にシェルターがあった場所です。シェルターに避難していたんですけれども、ミサイルが着弾してここで犠牲者がでました」
イランのミサイルが着弾し、避難していた9人が死亡しました。
■邦人の退避も始まる
現地からの退避も始まりました。
日本時間2日午後、イスラエルにいる邦人が日本大使館が用意したバスで退避したことがわかりました。
退避した人
「警報が鳴ってシェルターに移動してというのを繰り返しているうちにだんだん恐怖感が増してきた感じはあった」
退避した人
「最初初めての経験だったので不安だったけど、なんとかきょう脱出できそうなのでよかった」
希望した5人がヨルダンの首都アンマンまで退避したということです。
政府はイスラエル以外でも滞在する邦人の退避に向けた準備を進めています。
■高市首相「外交努力」訴えも
歴史的に日本と友好関係にあるイランで起きた事態に、高市首相は――
高市首相
「わが国としてはイランに対して、核兵器開発および周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめるとともに交渉を含む外交的解決を強く求めるものです」
事態の沈静化に向けた「外交努力」の必要性を訴えました。
また、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃については――
高市首相
「わが国としてその法的評価をすることは差し控えさせていただきます」
具体的な言及を避けました。
■イラン側は報復攻撃を続行する構え
『壮絶な怒り作戦』と命名して始まったイラン攻撃はきょうで3日目。
トランプ大統領は――
トランプ大統領
「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで継続される」
これまでアメリカ軍の兵士4人の死亡が確認されるなか、軍事作戦の終了まで4週間程度かかるとの見方を示しています。
一方、イランの政権幹部はSNSへの投稿で「我々はアメリカと交渉しない」と述べていて、報復攻撃を続行する構えです。（3月2日放送『news zero』より）