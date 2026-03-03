アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について、長期間の作戦にも対応できると強調したうえで、「大きな波はまだ来ていない」とさらなる大規模攻撃の準備があることを明らかにしました。

アメリカ トランプ大統領

「私たちは常に、そして最初から、作戦は4〜5週間だと見込んできた。ただ、我々はそれよりもはるかに長い期間対応する能力がある」

トランプ大統領は2日、イランへの攻撃開始後初めて公の場で発言し、アメリカ軍は長期間の作戦にも対応できると強調。そのうえで「軍の指導部の排除に4週間はかかると見ていたが、およそ1時間で済んだ。予定より大幅に前倒しだ」と成果を誇りました。

さらにトランプ氏は軍事作戦の目標について、▼イランのミサイル能力の破壊、▼イラン海軍の壊滅、▼イランに将来にわたり核兵器を保有させないこと、▼「ヒズボラ」などの親イラン組織に武器供与や資金援助をできないようにすることの4点を挙げました。

また、トランプ氏はCNNテレビのインタビューに対し、「我々はまだ厳しい攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない。それは間もなく来るだろう」と述べ、さらなる大規模攻撃を準備していると明らかにしました。

アメリカ ヘグセス国防長官

「イラクとは違う。終わりのない戦争でもない」

一方、ヘグセス国防長官は軍の制服組トップ、ケイン統合参謀本部議長との記者会見を行い、作戦が長期化することへの懸念がアメリカ国内で広がっていることについて、イラク戦争やアフガン戦争のようにはならないと強調しています。

記者

「今、イスラエルのネタニヤフ首相が被害現場の視察にやってきました。ネタニヤフ首相がこうした被害現場を訪れるのは、衝突が始まって以降初めてです」

こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は、イランからの弾道ミサイルが直撃し、9人が死亡した中部の現場を訪れました。

イスラエル ネタニヤフ首相

「テヘランの暴君（イラン）は民間人を標的にしている。我々は民間人を守るためにイランを攻撃しているのだ」

ネタニヤフ氏はこのように述べましたが、イランでは南部の小学校が攻撃を受け、165人が犠牲になっています。これについて質問すると…

記者

「学校で165人が犠牲になったことについては、どう説明しますか？イランへの攻撃で市民の犠牲を最小化するための措置は十分だと思いますか？」

ネタニヤフ氏は答えることなく、その場を立ち去りました。