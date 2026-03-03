NY原油先物4月限（WTI）（終値）

1バレル＝71.23（+4.21 +6.28%）



ニューヨーク原油の２０２６年４月限は大幅続伸。イスラエルと米国がイラン攻撃を開始し、イランの大規模な反撃もあって中東各地で混乱が広がっている。日量２０００万バレル近い石油が通過するホルムズ海峡ではタンカーの運行がほぼ見送られており、供給がまもなく不足していく見通し。世界の石油需要は日量１億バレル規模。サウジアラビアの製油所やイランのパイプライン、米国のタンカーが攻撃を受けており、石油関連の資産に対する被害も広がっている。



時間外取引で４月限は一時７５．３３ドルまで急伸。上げ一服後は６９．２０ドルまで上げ幅を削ったが、７０ドル割れでの推移は一時的。通常取引開始後も７０ドルの大台を維持した。



MINKABU PRESS

