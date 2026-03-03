【経済指標】

ISM製造業景気指数（2月）00:00

結果 52.4

予想 51.9 前回 52.6



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

ＮＹポストがトランプ大統領のインタビューを伝えており、「必要ならイランへの地上部隊派遣も排除しない」との意向を示した。大統領はイラン攻撃後の世論調査について「気にしていない」とも発言。さらに、自身は正しいことをしたと考えており、多くの米国民が支持しているとの認識を示したという。



＊ＰａｙＰａｙ、ＩＰＯ説明会を見合わせ

ソトバンクＧ傘下のデジタル決済会社ＰａｙＰａｙは、米ナスダックでのＩＰＯに向けた正式な説明会開始を延期した。ロイター通信が関係者の話として伝えた。。同社は、本日にＩＰＯの想定価格帯を示す目論見書を提出する予定だったが、市場環境を理由に延期を決めたという。

外部サイト