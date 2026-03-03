「水炊きのタレ、どれが好き？」＜回答数39,073票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第457回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「水炊きのタレ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「水炊きのタレ、どれが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
かんたん水炊き＋ピリ辛ゴマダレ
【材料】（作りやすい量）
白ゴマ 大さじ 4
ゴマ油 大さじ 2
砂糖 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 2
酢 大さじ 1
豆乳(成分無調整) 100ml
ラー油 少々
【作り方】
1、白ゴマをすり鉢でする。白ゴマが細かくなってきたらゴマ油を入れ、よくなじむようにすり混ぜる。
2、砂糖、しょうゆ、酢、豆乳の順に分離しないように少しずつ混ぜていく。最後にラー油を加える。
【このレシピのポイント・コツ】
子供や辛いものが苦手な方にはラー油抜きでマイルドな味を楽しめます。
(E・レシピ編集部)
