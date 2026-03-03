・「水炊きのタレ、どれが好き？」の結果は…

・1位 … ポン酢 67%

・2位 ごまだれ 15%

・3位 おろしだれ 9%

・4位 ネギ塩だれ 6%



※小数点以下四捨五入



39,073票

