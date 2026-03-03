アメリカのトランプ大統領は2日、イランに対する軍事作戦について、「どれだけ時間がかかろうと、必要なことは成し遂げる」と表明しました。中継です。

トランプ大統領は、軍事作戦は4週間から5週間続くとの見通しを示した上で「それよりもはるかに長く続ける能力がある」と強調しました。

トランプ大統領

「我々はすでに当初の予定より大幅に早く進んでいるが、どれだけ時間がかかろうと、必要なことは成し遂げる。当初は4〜5週間を想定していたが、我々はそれよりもはるかに長い期間作戦を継続する能力がある」

トランプ氏はイランへの攻撃後初めて公の場で発言し、軍事作戦には4つの目的があるとして、イランのミサイル能力の破壊、海軍の壊滅、核兵器を保有させないこと、そしてイラン国外のテロ組織に武器や資金を提供できないようにすることを挙げました。

またトランプ氏はCNNのインタビューで、「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大波はまだ来ていない。間もなく来るだろう」と述べ、大規模な攻撃を準備していると明らかにしました。ヘグセス国防長官とアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長も会見で、中東地域に追加の部隊を派遣することを明らかにしました。

一方で、現時点でのイランへの地上軍の派遣は否定しました。ケイン議長は「今回は一晩で終わる作戦ではない。軍事目標の達成には時間を要し、場合によっては困難で骨の折れる作業となる」と強調しています。