メリハリが抜群すぎて釘付け…韓国美人チアリーダーの“へそチラ”清純ショット「可愛すぎ！」

韓国で人気を集める美人チアリーダー、モク・ナギョンが貫録のプロポーションを披露して話題だ。

【写真】韓国美人チアの「脱アジア級」ボリューム感

モク・ナギョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

白と青のハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、清潔感のある白のクロップド丈Tシャツにデニムを合わせたモク・ナギョンが写っている。艶やかな黒のロングヘアとカメラに向ける屈託のないスマイルが、彼女の凛とした美貌を一層際立たせている。

現役チアリーダーとして活躍するだけあって、メリハリの引き締まったスタイルは圧巻。170cmの長身が映えるプロポーションで多くのファンを釘づけにしていた。

投稿には、「オーマイガー…」「か、可愛すぎる」「デニム女神の登場」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝モク・ナギョンInstagram）

モク・ナギョンは2000年5月4日生まれの25歳で、2016年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツをはじめ、男子プロバスケKBLの蔚山現代モービスフィバス、女子プロバスケWKBLの清州KBスターズ、台湾男子プロバスケのヤンキーアークなどでチアを務めている。