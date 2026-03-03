◇WBC東京プール強化試合 チェコー巨人2軍 雨天中止（2日、宮崎）

雨で試合が中止となり、サンマリンに隣接された室内球技場で練習を行ったチェコ代表。“チェコのジャッジ”と呼ばれる、元巨人マレク・フルプ選手の姿もありました。

「きょうは巨人と試合がしたかったなと思います。この前の試合も中止になったので、残念でした。宿舎が同じなので、何人かには会えたんですけど、試合だとチームみんなに会えるので・・・2軍のみんなに会いたかったです」

今回のチェコ代表には、大谷翔平選手から三振奪ったサトリア投手や佐々木朗希投手の160キロがヒザに当たったエスカラ選手など、懐かしい顔ぶれの他に、メジャー経験のあるテリン・バブラ選手やオイシックスにも所属していたことがあるダニエル・パディシャーク投手などの新しい選手も名を連ねました。

フルプ選手は「前回のWBCでは本戦には進めなかったけど、信じられないくらい、いい試合をできたと思う。今年もとてもいいチームができていると思う」と評価しました。

「今回の僕たちの目標は次のWBCの出場権を得ることと、東京プールの最下位から脱出することです。この目標が達成できれば、本戦に向かうという目標が立てられる。とにかく1試合1試合戦って、勝ちたいと思います」

野球があまり盛んではないヨーロッパから、WBCという大舞台に再び挑戦するチェコ。目指すはWBCの本戦出場。ビッグな夢に向かって、一歩一歩、歩き出しています。