「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

白毛馬マルガが逆襲へ向けて牙を研いでいる。同じく白毛でＧ１・３勝を誇ったソダシの半妹とあって、デビュー前から大きな注目を集めた。函館芝千八の新馬戦では、当時の２歳コースレコードを塗り替える圧巻のパフォーマンスで楽々と逃げ切り、一発回答で高い素質を証明してみせた。

ただ、そこからが苦難の道のり。３カ月半ぶりに復帰した２戦目のアルテミスＳでは、１番人気の支持を集め果敢に逃げるも、直線で伸びを欠いて５着に敗退。千四に距離を短縮した３戦目のつわぶき賞は、後方から上がり最速の脚で猛追するも３着まで。そして、今季初戦のデイリー杯クイーンＣも伸びずバテずで７着に終わり、まさかの３連敗を喫した。ただ、終始折り合いがついていたことは、気性面を課題としていた同馬にとって、一筋の光明となった。

巻き返しを期す桜トライアルに向けて、準備は着々と進んでいる。１週前は栗東坂路で併せ馬を敢行。体を目一杯に使ったパワフルな動きで駆け上がる姿に、北村助手も「動きはまずまずですね」と及第点を与えた。

舞台は阪神芝千四へ。「前走は折り合いがついて一瞬伸びそうな感じはありましたが、距離かな？と思う止まり方でした。千四の方がいい脚を使えていましたし、距離短縮で乗りやすくなると思います」と期待を寄せる。美しい白毛のたてがみをなびかせ、権利奪取で偉大な姉と同じ舞台へ立つ。