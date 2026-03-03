筑後で頑張るソフトバンク選手の、知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第35回はオフに引っ越しをした選手の「新居のお気に入り」

☆藤野恵音内野手＝ベッド

おうち時間で最も長い時間を過ごすベッドは、退寮の際に熟考して購入。選んだのは、寝具ブランド・西川のものだ。「（風間）球打が元々寮で使っていて。（引っ越しの頃に）よく一緒にいたので、2人で見に行って買いました」。オーダーメードで注文した枕は少し硬めで首が落ちない設計になっており、体に合っている。＜ちなみに＞部屋の決め手は、目の前にお弁当屋さんがあったこと。

☆ハモンド投手＝ソファ

「1月にお母さんと2人で、ニトリに見に行きました」。寮で夕飯を食べてから帰宅して、午後8時ごろから就寝までほとんどの時間をソファで過ごしている。一般的なものより幅が広いことがポイント。休みの日には自炊に挑戦中で、先日はニンジンとジャガイモともやしを使ったカレーを作ってお気に入りのソファで食べた。＜ちなみに＞料理はいつも目分量。「1週間おいたみたいな超濃厚カレー」が出来上がった。