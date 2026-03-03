「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

牡馬クラシック１冠目の最重要トライアル。主役を張るのは東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフだ。キャリア３戦で上がりは全てメンバー２位以内という切れ者。３連勝で今季初戦をクリアすれば、一気に１冠目の頂が見えてくる。

未勝利Ｖから臨んだ前走の東スポ杯２歳Ｓ。パントルナイーフは非凡な瞬発力を繰り出し、次戦できさらぎ賞を制すゾロアストロを頭差で退け重賞初制覇。一躍、クラシックの有力候補として存在感をアピールした。

２走前の未勝利戦ではゲート入りを嫌がって発走再審査になったが、前走で課題をクリア。その後、３カ月半の休養を経て、太田助手は「そういう面（ゲート入り）も含めて精神的に成長しています。できなかったこともできるようになり、着実に力をつけて心身ともに良くなっている。今回間隔をあけ、どれくらいの競馬をしてくれるか」と確かな手応えを感じ取っている。

２月上旬の帰厩から乗り込みを重ね、先月２５日の１週前追いでは美浦Ｗでライネリーベ（４歳１勝クラス）と併せ馬を行い、長めから追われて８Ｆ１１２秒０、ラスト１Ｆは１１秒７で併入した。同助手は「少しずつレベルを上げながら乗り込み、このひと追いで下地はできた。この先もっと（体調を）上げていけると思う」と順調ぶりをアピール。さらに「フットワークに重苦しさを残しつつも現状でここまで走れている。本当に良くなるのは先だとは思いますけど…」と、まだ粗削りななかでも結果を出してきた底力に期待する。

一戦ごとに成長を示す素質馬が、３歳初戦でどんな姿を見せてくれるのか。勝てば当然、皐月賞の最有力候補として浮上する。