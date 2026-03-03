西の空気を胸に刻み、横山琉人騎手（２３）＝美浦・相沢＝が栗東を後にする。美浦を離れ、初めて経験した長期滞在。小倉競馬が開催された約１カ月半。プロ６年目のジョッキーにとって、その時間は技術と意識の両面で転換点となった。

「デビュー当初の新鮮な気持ちを思い出しましたね」。競馬学校生以来だった栗東トレセン。近くのホテルを拠点に、小倉を主戦場としながら火曜から金曜までは熱心に調教をつけた。美浦との違いはすぐに体で感じた。逍遥馬道の高低差や、スタンド前から１周半という長めの追い切りメニュー。美浦ではより実戦的な「向正面からバーッ」と行って終わる追い切りが多いが、栗東では必然的に馬一頭一頭とのコンタクト時間が長くなる。「逍遥馬道は歩いてるだけでもトレーニングになっていると感じました」と振り返る。

最大の収穫は“馬に合わせる”という感覚を深められたことだ。栗東滞在中は「乗りっ放し」だったため、先輩騎手らと話すタイミングは少なかったが、先輩の騎乗姿は目の前の教材だった。坂井や、同じ美浦所属ながら栗東でも調教をつけることが多い横山和からは、短い時間を縫ってアドバイスをもらった。これまではレース前から「このポジションを取る」と決め、馬の状態よりも自分の想定を優先してしまうことが多かったが、助言を受け「“もっと馬の気持ちを大事にして”という言葉がありました。自分自身が決めつけ過ぎて乗っていました」と意識に変化が生まれた。

滞在中に調教を手伝った安田厩舎の存在もそうだった。「馬に合ったリズム重視の競馬をして欲しい」というトレーナーの言葉は、自身が感じ始めていた課題と完全に重なっていた。“とにかく前に行ってほしい”と指示されることが多かったなかで、もう一度、自分自身が馬と真剣に向き合うきっかけになった。

今回の小倉開催で５勝を積み上げ、今年のＪＲＡ通算勝利数を７に伸ばした。ただ、勝利を振り返るよりも「こうしておけば勝てた」と思うレースの方が多い。その姿勢はデビュー当時から変わらないが、今はそこに技術と意識の深みが加わっている。

父は元障害ジョッキー。いつかはその世界にも挑みたいという夢を胸に秘めながら、今は平地で結果を出すことに集中する。余計なものをそぎ落とした生活のなかで、ひたすら騎乗と向き合った期間だった。「僕がいなかったので自厩舎も大変だったと思います。本当に感謝ですね。それに今年はどうしても重賞を勝ちたい。その機会を得るためにも、普段から一つでも多く勝たないといけないと思っています」。くすぶっていた炎に、確かな風が吹いた。６年目の横山琉人が、重賞初制覇へ向けて本気で動き始めている。（デイリースポーツ・島田敬将）