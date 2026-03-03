3日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイドーム）で先発が予想されるソフトバンクの前田悠が2日、筑後ファーム施設で調整。侍ジャパン戦の雪辱を誓った。

「いい球がいくようになってきた。感覚をつかみたい」

2月22日の侍ジャパンとの壮行試合で先発したが、1回2/37安打6失点KO。「右肩が開いていたから（腕が）横振りになっていた。あとは軸足でもっと地面を押すように意識していく」。試合後から修正に励み、目指している“フォームと球のギャップがある投球”に一歩前進した。

同24日にはオフの期間に1カ月以上共にした師匠であるメッツ・千賀と電話した。「僕がすごく悩んでいた時に“電話しよう”と言ってもらった。現状を聞いてもらって。めちゃくちゃ良かった」。自主トレ時と現在地のすり合わせをした43分間の“交流”で心身ともに迷いから抜け出す道筋が見えてきた。

本拠地でのオープン戦“開幕”を任されたマウンドでは「0点に抑える、三振を取る、簡単にランナーを出さない」と意気込む。前回登板の雪辱を果たすべく、今季初のみずほペイペイドームで成長した姿を見せる。 （昼間 里紗）