「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

牡馬クラシック１冠目の最重要トライアル。主役を張るのは東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフだ。キャリア３戦で上がりは全てメンバー２位以内という切れ者。３連勝で今季初戦をクリアすれば、一気に１冠目の頂が見えてくる。データ班も唯一、Ｖデータを減点なしとしたパントルナイーフをイチ推しだ。

▼傾向（過去１０年）

牡馬クラシック戦線へ向けて見逃せない一戦。

▼人気

１番人気〈２・４・１・３〉

２番人気〈２・３・１・４〉

３番人気〈２・１・２・５〉

４番人気〈１・０・２・７〉

５番人気〈０・０・２・８〉

▼所属

美 浦〈５・４・４・４７〉

栗 東〈５・６・６・３２〉

地方馬〈０・０・０・２〉

東西に大きな差はない。

▼ステップ

ホープフルＳ

（※Ｇ２時含む）

〈２・３・６・８〉

朝日杯ＦＳ〈１・２・１・１〉

きさらぎ賞〈１・０・１・３〉

京都２歳Ｓ〈１・０・０・１〉

共同通信杯〈１・０・０・３〉

ＯＰ競走〈１・０・１・８〉

１勝クラス〈３・３・１・２８〉

新馬・未勝利戦

〈０・１・０・２０〉

新馬・未勝利組はＶなし。勝ち馬９頭が芝１８００〜２０００メートルから参戦。

▼前走内容

勝ち馬９頭が４着以内かつ、負けても０秒５差以内だった。同８頭が５番人気以内に推されていた。

▼キャリア

勝ち馬８頭が２〜４戦だった。

▼実績

勝ち馬７頭に芝重賞５着以内か、若駒Ｓ勝ちがあった。

▼距離実績

勝ち馬全頭に芝１８００メートル以上で勝利経験があった。

▼決め手

逃 げ〈１・２・１・６〉

先 行〈５・４・６・１９〉

差 し〈３・３・２・２３〉

まくり・追込

〈１・１・１・３３〉

勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全ての項目をクリアしたのはパントルナイーフ１頭だけ。重賞連勝でクラシック１冠目に弾みをつけられるか。

（記録室）