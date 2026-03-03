　今季初戦に臨むパントルナイーフ

写真拡大

　「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

　牡馬クラシック１冠目の最重要トライアル。主役を張るのは東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフだ。キャリア３戦で上がりは全てメンバー２位以内という切れ者。３連勝で今季初戦をクリアすれば、一気に１冠目の頂が見えてくる。データ班も唯一、Ｖデータを減点なしとしたパントルナイーフをイチ推しだ。

　▼傾向（過去１０年）

　牡馬クラシック戦線へ向けて見逃せない一戦。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・４・１・３〉

　２番人気〈２・３・１・４〉

　３番人気〈２・１・２・５〉

　４番人気〈１・０・２・７〉

　５番人気〈０・０・２・８〉

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈５・４・４・４７〉

　　栗　東〈５・６・６・３２〉

　　地方馬〈０・０・０・２〉

　東西に大きな差はない。

　▼ステップ　　　　　

ホープフルＳ

　　　（※Ｇ２時含む）

　　　　　〈２・３・６・８〉

朝日杯ＦＳ〈１・２・１・１〉

きさらぎ賞〈１・０・１・３〉

京都２歳Ｓ〈１・０・０・１〉

共同通信杯〈１・０・０・３〉

　ＯＰ競走〈１・０・１・８〉

１勝クラス〈３・３・１・２８〉

新馬・未勝利戦

　　　　　〈０・１・０・２０〉

　新馬・未勝利組はＶなし。勝ち馬９頭が芝１８００〜２０００メートルから参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬９頭が４着以内かつ、負けても０秒５差以内だった。同８頭が５番人気以内に推されていた。

　▼キャリア　　　　　

　勝ち馬８頭が２〜４戦だった。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬７頭に芝重賞５着以内か、若駒Ｓ勝ちがあった。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬全頭に芝１８００メートル以上で勝利経験があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈１・２・１・６〉

　　先　行〈５・４・６・１９〉

　　差　し〈３・３・２・２３〉

　　まくり・追込

　　　　　〈１・１・１・３３〉

　勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全ての項目をクリアしたのはパントルナイーフ１頭だけ。重賞連勝でクラシック１冠目に弾みをつけられるか。

（記録室）