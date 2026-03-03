【弥生賞ディープ記念】パントルナイーフ 唯一の全項目クリア 重賞連勝で皐月賞へ弾みつけられるか
「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）
牡馬クラシック１冠目の最重要トライアル。主役を張るのは東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフだ。キャリア３戦で上がりは全てメンバー２位以内という切れ者。３連勝で今季初戦をクリアすれば、一気に１冠目の頂が見えてくる。データ班も唯一、Ｖデータを減点なしとしたパントルナイーフをイチ推しだ。
▼傾向（過去１０年）
牡馬クラシック戦線へ向けて見逃せない一戦。
▼人気
１番人気〈２・４・１・３〉
２番人気〈２・３・１・４〉
３番人気〈２・１・２・５〉
４番人気〈１・０・２・７〉
５番人気〈０・０・２・８〉
▼所属
美 浦〈５・４・４・４７〉
栗 東〈５・６・６・３２〉
地方馬〈０・０・０・２〉
東西に大きな差はない。
▼ステップ
ホープフルＳ
（※Ｇ２時含む）
〈２・３・６・８〉
朝日杯ＦＳ〈１・２・１・１〉
きさらぎ賞〈１・０・１・３〉
京都２歳Ｓ〈１・０・０・１〉
共同通信杯〈１・０・０・３〉
ＯＰ競走〈１・０・１・８〉
１勝クラス〈３・３・１・２８〉
新馬・未勝利戦
〈０・１・０・２０〉
新馬・未勝利組はＶなし。勝ち馬９頭が芝１８００〜２０００メートルから参戦。
▼前走内容
勝ち馬９頭が４着以内かつ、負けても０秒５差以内だった。同８頭が５番人気以内に推されていた。
▼キャリア
勝ち馬８頭が２〜４戦だった。
▼実績
勝ち馬７頭に芝重賞５着以内か、若駒Ｓ勝ちがあった。
▼距離実績
勝ち馬全頭に芝１８００メートル以上で勝利経験があった。
▼決め手
逃 げ〈１・２・１・６〉
先 行〈５・４・６・１９〉
差 し〈３・３・２・２３〉
まくり・追込
〈１・１・１・３３〉
勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 全ての項目をクリアしたのはパントルナイーフ１頭だけ。重賞連勝でクラシック１冠目に弾みをつけられるか。
（記録室）