¤Ë¤·¤¿¤ó¡¦À¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤ÈÂÐÃÌ¡¡¸ì¤é¤ì¤¿¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó»Ù±ç¤ÎÍýÍ³¡õ£×ÇÕÃíÌÜÁª¼ê
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òµß¤¦¤Î¤Ï¡½¡½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬Î×¤à£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤òÁ°¤Ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê£µ£µ¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¡££Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ä£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤éÆ±¥¯¥é¥Ö½Ð¿È¼Ô¤¬¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï²¤½£¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¿·À±¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¡Ê°Ê²¼ÉðÅÄ¡Ë¤´¤Ö¤µ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢Àä¹¥Ä´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¡Ê°Ê²¼À¾Â¼¡Ëºòµ¨¤Ï£²Éô¤ËÍî¤Á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¡Ê¥ï¥¦¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ë¤ÈÀï¤¤Êý¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤ä¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡¡À¾Â¼¡¡¥Á¡¼¥à¤Î±þ±ç¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÃæ¡¢ºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¹ñ¤Ç¤â¡ÊÁª¼ê¤ò¸«¤ËÍè¤ëÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ë¥¹¥«¥¦¥È¿ô¤¬°ã¤¦¡£¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾Â¼¡¡¿Í¸ýÌó£´Ëü¿Í¤Î³¹¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Âç¤¤ÊÍ½»»¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£»Ù±ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡»Ù±ç¤Ë¤â¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤Ê¤É¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡À¾Â¼¡¡¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¡¢²¿¤ò»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÇëÌî¡Ê¸ø²ð¡ËÁª¼ê¤¬É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤È¤«¡£¤½¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É»à¤Ì´ÖºÝ¤Ë¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¾Ð´é¤ÇÇ®¶¸¤¹¤ë»Ñ¤Ã¤Æ´¶Æ°Åª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´¶Æ°¤òÀ¸¤à»Ù±ç¡ÄÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¡¢¿ÍÊÁ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡À¾Â¼¡¡¥Õ¥Õ¥Õ¥Õ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡©
¡¡ÉðÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Â¶È²È¡ËËÙ¹¾¡Êµ®Ê¸¡Ë¤µ¤ó¤â¼ÒÄ¹¤ò¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅ·ºÍ¡×¤À¤È¡Ä¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¤Í¡£
¡¡À¾Â¼¡¡ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÐ²Á¤Ï¤â¤é¤¦¤±¤Éº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤Ë¼ê½õ¤±¤·¤¿¤é¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¼Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡·Ð¸³¤È¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤ÆÂ¾¼Ò¤È°ã¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤ä¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó½Ð¿È¤Î±óÆ£¡¢³ùÅÄ¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤é¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾Â¼¡¡¹áÀî¿¿»Ê¡¢²¬ºê¿µ»Ê¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸åÈ¾¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÍè¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼ã¼ê¤ÏÈà¤é¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼¯Åç¤Ë¥¸¡¼¥³¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡£×ÇÕÆÀÅÀ²¦¤Î¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ïºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Ã«¸ý¡Ê¾´¸è¡ËÁª¼ê¤Ï¡¢ËÍ¤È¼ÒÄ¹¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é·ëº§¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤È´Ø¤ï¤ë¤È±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼Âç»È´Û¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸«¤Æ¤Þ¤¹¡©
¡¡À¾Â¼¡¡ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤À¤è¤Í¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢¥«¥º¡Ê»°±ºÃÎÎÉ¡áÊ¡Åç¡Ë¤µ¤ó¤Û¤ÉÁª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¹Åç¤Ç¤ÏÆü¤ÎÌÜ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ°¥½¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤È¤«¡£ËÍ¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤¿Èá°¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¿Ä¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¢¼´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡££¶·î¤Ë£×ÇÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡À¾Â¼¡¡ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡££´Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£ÃíÌÜ¤Ï¸åÆ£¡Ê·¼²ð¡Ë¤«¤Ê¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡Èà¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤ÇÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬Éð´ï¡£ÈØÅÄ»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸·¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££×ÇÕ¤ÇÂç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼ÒÄ¹¤Î¶¯±¿¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£