¡ÚÂÎÁà¡ÛÂåÉ½Éüµ¢¤ÎµÜÅÄãù»Ò¤¬¸«¿ø¤¨¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¤Îà¥á¥À¥ëá¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆ»¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Á´¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£ÂÎÁà½÷»Ò¤ÎµÜÅÄãù»Ò¡Ê£²£±¡á½çÂç¡Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£µÇ¯À¤³¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼²Æµ¨Âç²ñ¤Ç£´´§¤òÃ£À®¡£Æ±£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼ïÌÜÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÄ·ÇÏ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤ë·è°Õ¤ò¹ðÇò¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Îà¥á¥À¥ëá¤òÌÜÉ¸¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡°ì»þ¤Ï°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¥µ»¤Î·ÑÂ³¤ò·èÃÇ¡£À¤³¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼²Æµ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦´î¤Ó¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¡ÊÂåÉ½¤Ë¡ËÉüµ¢¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï£²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÁí¹ç£¶°ÌÆþ¾Þ¤Î´ßÎ¤Æà¡Ê£±£¸¡á¸ÍÅÄ»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤é¡¢µÜÅÄ¤è¤êÇ¯²¼¤ÎÁª¼ê¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ï²¼¤ÎÇ¯Âå¤Î»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆ»¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£µÜÅÄ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤äÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤ÎÄ·ÇÏ¤ä¾²±¿Æ°¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢£²£¶Ç¯½Õ¤Î±éµ»¤¬¡Ê£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¼þ°Ï¤Î²¹¤«¤µ¤äÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿µÜÅÄ¡£ÂçÉñÂæ¤Ø°ìÊâ¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
¡ù¤ß¤ä¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡¡£²£°£°£´Ç¯£¹·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£·»¤Î±Æ¶Á¤Ç£´ºÐ¤«¤éÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¸Ä¿ÍÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Ï£²£´Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£Î£È£ËÇÕ¤Ç¤Ï£²£²Ç¯Âç²ñ¤«¤é£³Ï¢ÇÆ¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï£²£²Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÊ¿¶ÑÂæ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¹ÔÆ°µ¬ÈÏ°ãÈ¿¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¡££²£µÇ¯À¤³¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼²Æµ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï£´´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤ÏÄ·ÇÏ¡¢¾²±¿Æ°¡££±£µ£±¥»¥ó¥Á¡£