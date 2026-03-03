基本知識｜猫にとって「におい」は縄張りそのもの

先代猫のアイテムを使うか否かを考える前に、基本的な「におい」について確認しましょう。

猫にとって「におい」は、視覚よりも重要な情報源。環境を判断するとても重要な役割をもっています。では、新入り猫は先代猫のにおいをどう感じるのでしょうか。

一つは、「ここに他の猫がいるのでは？」と、慎重に観察するタイプ。もう一つは、強いにおいが残っていない場合で、比較的早く環境に慣れるケースです。

したがって、先代猫のアイテムが使えるかどうかは、その猫へのにおいの影響度です。新人猫の反応を見て、判断するのが基本となるでしょう。

そのまま使いやすいアイテム

先代猫が使っていたアイテムで使いやすいものは、キャリーケースやケージです。基本的にプラスチックや金属製で、洗剤や水で簡単に拭き洗いできるタイプは、先代猫のにおいをある程度落とせます。

お下がりとして使う前に、拭き掃除をする程度で十分です。特別な洗浄は必要ありません。逆に、先代猫のにおいがうっすら残っていると、新入り猫が「ここは猫の住める安全な場所」と、受け入れやすくなる場合もあります。

つまり、においが強く残りにくい硬質アイテムは、新しい猫にとっても安心感を与えつつ、そのまま引き継ぐことができるアイテムといえるでしょう。

洗えば使えるアイテム

布製アイテムは、残り香が強いため、警戒したり、落ち着かないことがあります。そのため、新人猫に使う場合は、必ず洗濯や清掃をしてから使うことが基本です。

ベッドや毛布、タオル、布製おもちゃ、また布製のキャリーケースなども、洗うことでほとんどの汚れや強いにおいを落とせます。

ただし、においを完全に消しすぎないこともポイントです。猫にとって、かすかに先代猫のにおいが残っている布は、「ここは猫が過ごした場所」という安心材料になる場合があります。洗いすぎて無臭にしたり、洗剤や柔軟剤の香りをつけてしまうと、新入り猫が逆に違和感を覚えたり不快になることもあるのです。

洗った後は軽く干して風を通すと、少しだけ先代猫のにおいが残るように調整できますよ。

基本的に交換した方がよいアイテム

トイレ砂はもちろん、トイレ容器や爪とぎは、基本的に新入り猫用に新調すると安心です。

猫は自分の縄張り意識が強く、前の猫のにおいが濃く残っていると、粗相やマーキングの原因になりやすいからです。特にトイレは清潔さも重要で、においや汚れが残ると使わなくなることもあります。

爪とぎやキャットタワーも、本来は前の猫の爪の跡やにおいが残っており、新入り猫が警戒して使わなかったり、別の場所で爪を研ぐ原因になりやすいものです。ただし、キャットタワーは、ブラッシングや掃除機で毛を排除し、軽く水拭きをしたり、重曹スプレーで清掃することで、再利用可能になります。

また子猫であれば、好奇心旺盛で順応性があるので、遊びや探索に夢中になり、先代猫のにおいをあまり気にしないことも多いでしょう。

使い回しNGになりやすいアイテム

先代猫が使っていたアイテムの中でも、特に口に触れるものや衛生面が懸念される物は、新入り猫にそのまま使わせるのは避けた方が安心です。

食器や水入れ、口に入るおもちゃは、見えない菌や口内の汚れが残っている場合があります。使い回すと、新入り猫の体調不良や口内トラブル、感染症のリスクにつながる可能性があります。

医療・ケア用品も同様、ブラシや爪切り、給餌用の器具など、先代猫の体液や皮膚の付着があるものは、衛生上の理由から新品に交換するか、徹底的に消毒してから使用しましょう。

使うか捨てるかを迷ったときの判断基準は、「口や体に直接触れるか」「清潔を保つのが難しいか」の2点で考えると分かりやすいでしょう。

まとめ

先代猫のアイテムは、飼い主さんにとって愛おしい思い出の品。捨ててしまうのは辛いですし、仕舞っておくより活用された方が嬉しいと感じる人も少なくありません。

ただし、新人猫をお迎えする場合、すべてをそのまま使えるわけではありません。条件として、引き継ぐことで新人猫にマイナスになることもあります。

大切なのは、思い出を残すことと新入り猫の安心を両立させること。

「そのまま使うか捨てるか」ではなく、問題なく使えるか否かという視点で、チェックしてみてくださいね。