第１７回は２大会連続選出のソフトバンク・近藤健介外野手（３２）。前回大会では全試合に大谷の前を打つ２番・右翼として出場し、世界一に欠かせない存在となった。日本が誇る打撃職人はこのオフ、直球への対策として打撃フォームを変更。速球派が多くそろうＷＢＣへ、今大会もつなぎ役を担う覚悟を明かした。自身は主要国際大会３連覇中。“優勝請負人”が攻守ともフル回転する。（取材・構成＝森口 登生）

２３年大会は全７試合に「２番・右翼」で出場し、打率３割４分６厘、出塁率５割。必要不可欠なつなぎ役として、世界一に貢献した。

「すごい経験をさせてもらったので、またあの景色に立てるように」

昨季は腰の手術を受けるなど負傷も重なり、出場試合数は３年ぶりに２ケタ（７５）止まり。その中で、再び出場を決意した。

「もうおなかいっぱいだなと２年間ぐらい思っていた。去年１年、（監督の）井端さんに体の状態などいろいろ聞かれるうちに、出場して、日本の連覇に貢献したいという思いになってきた」

このオフは、上体を高く保つ打撃フォームに改造した。高めの直球への対策と、速球をより近いポイントで捉えるため。ＷＢＣを控える中でも、迷いはなかった。

「よりいいものだと思ってやっているので。そこまですぐに（全て形になる）とも思っていない」

「結果を出せる準備を」と臨んだ宮崎合宿では、「感じは悪くない」と新打法に手応えをつかんだ。１６０キロ超の直球と、スプリットとシンカーの中間球「スプリンカー」を操る米国代表右腕との対戦も心待ちにする。

「（米大リーグ・パイレーツの）スキーンズ投手なんかは見ていてもごっつい球投げていますし、警戒というより打席に立って肌で感じたい」

２月２２日のソフトバンクとの壮行試合（サンマリン宮崎）からこの日のオリックス戦まで５試合連続で「１番」でスタメン出場した。２３年に本塁打と打点の２冠に輝いた打撃力を誇るが、今大会は再び打線のつなぎ役に徹する構えだ。

「当然、（大谷）翔平中心の打線になってくる。打点を稼ぐ、本塁打を打つ選手はいっぱいいるので、出塁、つなぐというところで自分の持ち味を出していきたい。（大谷の直後を打つことになったら？）それは全力で断ります（笑）」

日本ハム時代の同僚でもあるドジャース・大谷と、再び共闘することになる。また、Ｒソックス・吉田正尚とは同じ９３年生まれ。前回大会経験者として、グラウンド内外でメジャー組とＮＰＢ組との架け橋にもなる。

「その役割は誰かがやらないといけないし、大事。メジャー組も来てくれて心強いですし、ＮＰＢはＮＰＢで、代表して頑張りたいなと思うし。最初はよそよそしいと思いますけど、終わる頃には最高のチームになっていたらいいなと思います」

現在、１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣと主要国際大会では自身３連覇中。“負けない男”がチームを歓喜へと導く。＝終わり＝

◆近藤 健介（こんどう・けんすけ）１９９３年８月９日、千葉市生まれ。３２歳。修徳中（東京）から横浜高（神奈川）に進学し、１１年ドラフト４位で日本ハム入団。２２年１２月にＦＡでソフトバンクへ移籍し、初年度には２６本塁打、８７打点で打撃部門２冠を達成。通算成績は１３６１試合で打率３割７厘、６４６打点、１０７本塁打。１７１センチ、８７キロ。右投左打。年俸５億５０００万円。既婚。