大正大（東京・豊島区）が箱根駅伝出場を目指し、本格的に動き出すことが２日、分かった。現在、大正大に陸上競技部は存在せず、ゼロからのスタートとなる。箱根駅伝本戦で監督経験を持つ指導者を招聘（へい）し、就任が内定。今後、現高校２年以下の選手を勧誘し、２７年４月から駅伝チームが本格始動する見込み。はるか長い「箱根への道」にチャレンジする。

大正１５年（１９２６年）に設立され、今年が創立１００周年となる大正大が、大正９年（１９２０年）に始まった伝統の箱根駅伝出場を目指す。大正大は、大学としては長い歴史を持つが、競技実績はゼロ。予選会への出場どころか陸上競技部が存在していない。壮大な挑戦となる。

すでにプロジェクトはスタート。水面下で監督人事が行われている。学生時代に箱根駅伝で優勝と区間賞の実績を持つ３０代の若手指導者らが候補に挙がる中、最終的には箱根駅伝の予選会と本戦で監督経験を持つ４０代後半のベテラン指導者を招聘。特に予選会の戦いで豊富な経験を持つ手腕が評価されたという。今後、現高校２年以下の勧誘を始め、２７年春からチームは始動、２７年秋の予選会で初挑戦を目指すことになる。

箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟は昨年１２月、５年に１回だった記念大会を２８年１月開催の第１０４回大会から４年に１回として、出場枠は３増の２６チームとするなどの大改革を発表した。２９年１月開催の第１０５回大会以降、通常大会も３増の２４チームが出場できる。

２６年度の第１０２回大会は従来通りの２１チーム（シード１０校、予選会１０校、オープン参加の関東学生連合）で開催されるが、２７年度以降、記念大会は２６チーム（シード１０校、予選会１５校、オープン参加の関東学生連合）、通常大会は２４チーム（シード１０校、予選会１３校、オープン参加の関東学生連合）が出場する。

２７年度以降、箱根駅伝の出場枠は広がるが、本戦出場が狭き門であることには変わりはない。昨年１０月の予選会では、法大、明大、専大の伝統校が落選した。復活出場を目指す筑波大、拓大、国士舘大や、初出場を狙う芝浦工大、麗沢大、明治学院大などライバルは多い。

チーム強化のためには、有力な高校生選手の勧誘、選手寮や練習場などの環境整備が大前提。箱根駅伝出場は、大学を挙げての大プロジェクトとなる。大正大は、長く、険しい「箱根への道」を走り始める。

◆大正大学（たいしょうだいがく） 設立は１９２６年。公式ホームページよると「仏教系の私立大学で、大乗仏教の精神である『智慧と慈悲の実践』を建学の理念」としている。現在、６学部・１１学科。２６年４月から７学部・１３学科。キャンパスは東京・豊島区西巣鴨。