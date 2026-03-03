◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

今週末はクラシックにつながる牡牝の報知杯が開催される。皐月賞トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（８日、中山）では、デイリー杯２歳Ｓ王者で朝日杯ＦＳ・Ｇ１を３着のアドマイヤクワッズと、東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフが激突。３着までの優先出走権の行方とともに注目だ。

３歳初戦から能力の高さを存分に示す。アドマイヤクワッズはデビュー２連勝でデイリー杯２歳Ｓを制し、続く朝日杯ＦＳで３着。前走は力を要す重馬場で、４コーナーでは他馬と接触する不利があった。厳しい競馬を強いられ、本来の切れ味発揮とはいかなかったが、世代上位の力を十分に見せた。「しまいはよく追い上げてきた。力は示してくれたと思う」と友道調教師に悲観の色はない。

「まだ少し緩いところがある」と友道師が語るように、今回はあくまで本番の皐月賞を見据えた仕上げだ。それでも主戦の坂井が騎乗した１週前追い切りは栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９（６ハロン８３秒３）とさすがの動き。「しっかり負荷をかけてもらったし、このひと追いで良くなれば」と態勢は着実に整ってきている。「もともとしっかりした馬だけど、落ち着きが出てきた感じがする」とトレーナーは精神面の成長を実感。大舞台で踏ん張った経験が確実に生きている。

今後の路線選択においても重要な一戦だ。これまでの３走はすべてマイル。クラシック１冠目につなげるためにも、２ハロン延長への対応がカギになる。０９年アンライバルド、２４年ジャスティンミラノで皐月賞２勝を挙げる指揮官は「本番と同じ条件を１回経験しようとここへ。血統的には距離はもちそうだけど…。今回が大事なレースになるね」。同舞台のこのレースを前哨戦として選んだ理由は、中距離への適性を見極める意図もある。

現３歳世代で重賞２勝をマークしているのはリアライズシリウス一頭のみ。混戦模様の牡馬路線を先頭でけん引すべく、まずは始動戦で結果を出す。（山本 理貴）