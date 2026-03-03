伊藤健太郎、“一人5役”に挑戦 就活生＆多彩な未来の姿ビジュアル公開 SPドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』【コメント全文】
俳優・伊藤健太郎が、ABCテレビで3月20日放送のスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』（深0：24〜1：19 ※関西ローカル）で主演を務めることが決定した。『R-1グランプリ2024』ファナリスト・どくさいスイッチ企画が脚本を手がけ、伊藤は“一人5役”に挑戦する。
【写真】伊藤健太郎が一人5役…就活生・結城翔＆未来の4タイプ
物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。 “性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く診断系SFコメディードラマとなる。
主演の伊藤が演じるのは、就活中の大学4年生・結城翔。面接試験で目の当たりにしたのは、AIがTYPE診断をもとに生成した4タイプの未来の自分。協調タイプ、堅実タイプ、カリスマタイプ、研究タイプの未来の自分と対話する中で、自分に適した性格を選べば内定と配属先が決まる。ただし、その選択は一生変えることができないという。果たして、結城は自分自身との対話を通して、何を感じどんな未来を選択するのか。伊藤が、タイプ別に年を重ねた4人を“一人5役”で務める。
脚本を担当したどくさいスイッチ企画は、『R-1グランプリ2024』で大会史上初のアマチュアファイナリストとなり、短編集『殺す時間を殺すための時間』でも異彩を放つ。性格診断をモチーフに近未来SFとして描いた本作は、ドラマ・オリジナル脚本となる。
映画『君が世界のはじまり』『ずっと独身でいるつもり？』や、『おいしい家族』で小説家としても活躍する気鋭監督・ふくだももこ氏が、不思議な映像で近未来の就職活動を演出する。
ABCテレビでの放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信あり。
■伊藤健太郎／結城翔役（5役）コメント
――脚本を読まれた印象は？
今回、結城翔という演じる人物をベースに、一つの性格に特化した４タイプ（協調、堅実、カリスマ、研究）をそれぞれ演じたのですが、最初にこの企画のお話をいただいたときは「どう演じ分けようか…」と不安もありました。ただ、これまでにやったことのない初めての経験だったので、新しいことにチャレンジできる喜び、ワクワクはすごくありましたね。
――初の一人5役ということで、まずは演じてみていかがでしたか？
自分の頭の中にある引き出しをばーっと出して、それぞれのキャラクターに合うような動きや仕草、話し方などは研究して撮影に臨みました。全く違うキャラというよりは、結城の中にある4タイプという演じ方を心掛けたので、まったくの別人を演じるほどではなかったですが…1日にすべてのキャラクターを演じていたので大変ではありました（笑）。特に、研究タイプは独特な演じ方をしていたので、短い時間の中で別の役に切り替えるまで時間がかかったりもしました。
――研究タイプ、注目ですね！今回は、全シーンが真っ白なスタジオで撮影されましたが、その撮影スタイルの印象・感想もお聞かせください。
映像では、パッと照明がついたら目の前に自分と同じ顔をした4タイプの人間が立っていてやり取りをしていくんですが、撮影時は何もない誰もいないスタジオで自分一人が白い壁に向かって喋るんです。相手がいないという初めての撮影スタイルだったので、目線の動かし方や仕草のひとつひとつは苦労しました。ただ、シーンによっては自分の代役として5人の役者さんがいてくださって、お芝居をしていただいたんです。監督さん、カメラマンさんをはじめスタッフの皆さん、代役の方々と一緒に試行錯誤しながら最初から最後まで撮影を進めることができて、僕自身とても刺激になりましたし勉強になりました。改めて「お芝居って本当に面白いな」と感じた現場でしたね。
――では最後に、ドラマの見どころをお聞かせください。
実は、自分の性格タイプって調べたことがないんですが、性格診断ってよく話題になると思いますし、やってみていろいろと感じた方も多くいらっしゃると思います。今回のドラマでは、性格診断で人生のいろんなものを決めてきた主人公が、（AIによってリアルに生成された）自分の中の4種類の性格に特化した“自分”と会って話すことで、何を感じてその先の未来を歩んでいくんだろう――というのがひとつのテーマなんです。近未来ＳＦのお話ではありますが、主人公・結城を通して自分自身を見つめなおすきっかけになったり、物事の見方がちょっと変わったりするような楽しみ方もあると思います。
僕自身、結城本人と4タイプの未来を演じ切って“やり抜いた！”と心から思えた作品になりました。ぜひラストシーンまで見ていただければと思います。
【写真】伊藤健太郎が一人5役…就活生・結城翔＆未来の4タイプ
物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。 “性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く診断系SFコメディードラマとなる。
脚本を担当したどくさいスイッチ企画は、『R-1グランプリ2024』で大会史上初のアマチュアファイナリストとなり、短編集『殺す時間を殺すための時間』でも異彩を放つ。性格診断をモチーフに近未来SFとして描いた本作は、ドラマ・オリジナル脚本となる。
映画『君が世界のはじまり』『ずっと独身でいるつもり？』や、『おいしい家族』で小説家としても活躍する気鋭監督・ふくだももこ氏が、不思議な映像で近未来の就職活動を演出する。
ABCテレビでの放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信あり。
■伊藤健太郎／結城翔役（5役）コメント
――脚本を読まれた印象は？
今回、結城翔という演じる人物をベースに、一つの性格に特化した４タイプ（協調、堅実、カリスマ、研究）をそれぞれ演じたのですが、最初にこの企画のお話をいただいたときは「どう演じ分けようか…」と不安もありました。ただ、これまでにやったことのない初めての経験だったので、新しいことにチャレンジできる喜び、ワクワクはすごくありましたね。
――初の一人5役ということで、まずは演じてみていかがでしたか？
自分の頭の中にある引き出しをばーっと出して、それぞれのキャラクターに合うような動きや仕草、話し方などは研究して撮影に臨みました。全く違うキャラというよりは、結城の中にある4タイプという演じ方を心掛けたので、まったくの別人を演じるほどではなかったですが…1日にすべてのキャラクターを演じていたので大変ではありました（笑）。特に、研究タイプは独特な演じ方をしていたので、短い時間の中で別の役に切り替えるまで時間がかかったりもしました。
――研究タイプ、注目ですね！今回は、全シーンが真っ白なスタジオで撮影されましたが、その撮影スタイルの印象・感想もお聞かせください。
映像では、パッと照明がついたら目の前に自分と同じ顔をした4タイプの人間が立っていてやり取りをしていくんですが、撮影時は何もない誰もいないスタジオで自分一人が白い壁に向かって喋るんです。相手がいないという初めての撮影スタイルだったので、目線の動かし方や仕草のひとつひとつは苦労しました。ただ、シーンによっては自分の代役として5人の役者さんがいてくださって、お芝居をしていただいたんです。監督さん、カメラマンさんをはじめスタッフの皆さん、代役の方々と一緒に試行錯誤しながら最初から最後まで撮影を進めることができて、僕自身とても刺激になりましたし勉強になりました。改めて「お芝居って本当に面白いな」と感じた現場でしたね。
――では最後に、ドラマの見どころをお聞かせください。
実は、自分の性格タイプって調べたことがないんですが、性格診断ってよく話題になると思いますし、やってみていろいろと感じた方も多くいらっしゃると思います。今回のドラマでは、性格診断で人生のいろんなものを決めてきた主人公が、（AIによってリアルに生成された）自分の中の4種類の性格に特化した“自分”と会って話すことで、何を感じてその先の未来を歩んでいくんだろう――というのがひとつのテーマなんです。近未来ＳＦのお話ではありますが、主人公・結城を通して自分自身を見つめなおすきっかけになったり、物事の見方がちょっと変わったりするような楽しみ方もあると思います。
僕自身、結城本人と4タイプの未来を演じ切って“やり抜いた！”と心から思えた作品になりました。ぜひラストシーンまで見ていただければと思います。