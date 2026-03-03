決起集会の“男気支払い”が話題　侍ジャパン最年長投手が真相を告白「会が終わりそうなタイミングで…」

菅野は侍ジャパン最年長として、チームの士気を高めることに一役買った（C）産経新聞社

侍ジャパンは3月2日にWBC強化試合（京セラドーム大阪）をオリックスと戦った。

6回から3番手で登板した菅野智之は2回を無安打無失点。持ち味の多彩な変化球で打者を封じ込め、順調な仕上がりが光った。

【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る

また今回のWBCに36歳で参加と侍ジャパン最年長となったベテラン投手は1日に大阪市内で行われたとされるチームの決起集会でも存在感を示していた。

大谷翔平やほかの選手も自身のSNSで大阪市内の焼き肉店で行われたとされる決起集会の様子を公開。

30人超が参加する中で支払いを担当したのは誰だったのかという点にも話題が集まる中、吉田正尚が自身のインスタグラムのストーリーズで「菅野さんゴチです」と記していた。