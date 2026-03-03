決起集会の“男気支払い”が話題 侍ジャパン最年長投手が真相を告白「会が終わりそうなタイミングで…」
菅野は侍ジャパン最年長として、チームの士気を高めることに一役買った（C）産経新聞社
侍ジャパンは3月2日にWBC強化試合（京セラドーム大阪）をオリックスと戦った。
6回から3番手で登板した菅野智之は2回を無安打無失点。持ち味の多彩な変化球で打者を封じ込め、順調な仕上がりが光った。
【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る
また今回のWBCに36歳で参加と侍ジャパン最年長となったベテラン投手は1日に大阪市内で行われたとされるチームの決起集会でも存在感を示していた。
大谷翔平やほかの選手も自身のSNSで大阪市内の焼き肉店で行われたとされる決起集会の様子を公開。
30人超が参加する中で支払いを担当したのは誰だったのかという点にも話題が集まる中、吉田正尚が自身のインスタグラムのストーリーズで「菅野さんゴチです」と記していた。
“男気支払い”の真相について取り上げたのは、3月2日に放送された『旬感LIVE とれたてっ！』（フジテレビ系列）だった。番組MCを務めるフリーアナウンサーの青木源太氏が菅野と質問をやり取り、独自取材したと明かした上で、決起集会の支払いについては「最初から自分の中では払うつもりだったんですけど、会が終わりそうなタイミングでしれっとやっておきました」と明かしてくれたとした。
同時に気になる費用については「ご想像におまかせします」と、スマートな返しがあったことも伝えられた。
連覇がかかるWBC参加に関して「しっかり力になれるように」と意気込みを語っていたベテラン右腕。まずはチーム結束のために一肌脱いだ形だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。