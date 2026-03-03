巨人は１日に春季キャンプを打ち上げた。阿部監督が先発ローテーションやレギュラーの白紙を強調し、競争を促した１か月間。密着取材した野手担当がＭＶＰを挙げた。

＊ ＊ ＊ ＊

ひと回り大きくなった背番号３５の背中に、貫禄を感じた。泉口友汰内野手（２６）は沖縄での対外試合４試合で９打数３安打、打率３割３分３厘、２打点。ベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞した昨シーズンを経ても「死にものぐるいでレギュラーをつかもうと思っています」と油断のない覚悟が結果にも表れた。

オフに週３、４日のトレーニングで追い込んだ肉体はさらにスケールアップ。キャンプ中は午前７時過ぎに野手一番乗りで球場入りし、ウェートトレに励むのが日常だった。「振る力がないと、技術も絶対に生かせないと思っています」。厳しくなることが予想される他球団からのマークも、力強さが増したスイングで打破する。

那覇では連日、練習後の即席サイン会を実施。約２週間でペンを走らせた数はチームで群を抜いてＮＯ１で、付き添ったスタッフが思わず心配するほどの量だったという。それは阿部監督がナインに向けた「ファンの方を大切にしなさい」という教えを胸に刻んでいたから。グラウンド内外で全く隙がない昨季の３割打者が、新しいチームの顔となる姿が目に浮かんだ。（野手担当・内田 拓希）