¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡õÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¥¹±É´§¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï²¦Á¿¶Ö¡õÂ¹±Ïèµ¤ÎÃæ¹ñÀª¤¬ÄºÅÀ¤Ø¡Ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å·ë²Ì¡Ó
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤¬3·î1Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÈÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Î¡È¤ß¤ï¤Ò¤Ê¡É¥Ú¥¢¤¬½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëWTT¥Ä¥¢¡¼ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡£
2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¤â¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÄ¥ËÜÁª¼ê¤ÈÁáÅÄÁª¼ê¤Î2¿Í¤Ï¡¢WTT¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤È´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¹ñºÝ¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢蒯ÒØÁª¼ê¤ÈÄÄ熠Áª¼ê¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤ò·âÇË¡£²÷¿Ê·â¤ÇÄºÅÀ¤Ø¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¤·¤¿¡£
²÷µó¤Î2¿Í¤âÄ©¤ó¤À½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÈÁáÅÄÁª¼ê¤Î2¿Í¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È8¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñ¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤Ë¤¤¤º¤ì¤â2-4¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡¢Ä¹粼Áª¼ê¤Î3¿Í¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢3²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬Í£°ì16¶¯Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3²óÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥¹¥«Áª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤ËÇÔÂà¡£
ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤È¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¥Ú¥¢¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾ÅçÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¥Ú¥¢¡¢A.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤ÈÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤Î¹ñºÝ¥Ú¥¢¤é¤Ï¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È¤â¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ËÎ©¤ÄÃæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡¢Â¹±ÏèµÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¡£²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤Ï·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ÎÎÓ繇¼ôÁª¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«2¥²¡¼¥à¤·¤«Íî¤È¤µ¤º¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â¹±ÏèµÁª¼ê¤Ï²¦ÒØ碰Áª¼ê¤È¤ÎÀ¤³¦1°Ì¡¢2°Ì¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë4-2¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜÀª¤òÇË¤Ã¤¿2¿Í¤¬¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î33ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼Áª¼ê¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦·ÝíìÁª¼ê¤òÇË¤ë¤Ê¤É¡¢4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤ê¡È¥ë¥Ö¥é¥ó·»Äï¡É¤¬Í¥¾¡¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ç¥é¥ÎÁª¼ê¤ÈB.¥¿¥«¥Ï¥·Áª¼ê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ú¥¢¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWTT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥æ¡¼¥¹¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Î¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤âÌöÆ°¡£U19½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï»ÍÅ·²¦»û¹â¤Î17ºÐ¡¦郄¿¹°¦±ûÁª¼ê¤¬ÂæÏÑ¤ÎÄÄ絁ûÓÁª¼ê¤òÇË¤ê¡¢Âç²ñÀ©ÇÆ¡£U15½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÎ©ÃÝÅÄ¾®¤Î12ºÐ¡¦¾¾ÅçÈþ¶õÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎ»ÒÉ©Áª¼ê¤òÇË¤ê¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£