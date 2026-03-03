巨人は１日に春季キャンプを打ち上げた。阿部監督が先発ローテーションやレギュラーの白紙を強調し、競争を促した１か月間。密着取材した投手担当がＭＶＰを挙げた。

＊ ＊ ＊ ＊

投のＭＶＰには、新人の竹丸和幸投手（２４）を推したい。「実戦型」の即戦力であることを証明し、ゲームで投げるたびに評価が上がっていった１か月。２月１１日の紅白戦（宮崎）から始まり、練習試合、オープン戦と合わせて計４度の実戦全てで０封。８イニング連続無失点でキャンプを終え、ドラ１たる所以（ゆえん）を示した。

普段から口数が多いタイプではなく、どちらかと言うと控えめ。しかしマウンドに立てば常に堂々。緊張の色を一切見せず、強気に打者へ向かっていく姿が続いた。注目を浴びる巨人の１位指名選手。経験のない日々の連続だったはずだが杉内、内海両投手コーチから「結構マイペース」と一言一句そろえて評された性格も相まって、最後まで自分らしさを貫いた。

高強度の練習にも黙々と食らいつき、故障ゼロで完走。自己管理能力の高さも光った。那覇最後の実戦となった韓国サムスン戦ではプロ入り後最速の１５０キロを４度計測。６つしかない開幕ローテの椅子を実力で奪い取る可能性が高まってきた。それでも黄金ルーキーは「もう少し上げていかなきゃいけない」と油断なし。宮崎、沖縄での輝きは鮮烈だった。（投手担当・堀内 啓太）