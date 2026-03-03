ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１５８ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均 48819.88（-158.04 -0.32%）
ナスダック 22696.50（+28.29 +0.12%）
CME日経平均先物 57815（大証終比：-185 -0.32%）
欧州株式2日終値
英FT100 10780.11（-130.44 -1.20%）
独DAX 24638.00（-646.26 -2.56%）
仏CAC40 8394.32（-186.43 -2.17%）
米国債利回り
2年債 3.479（+0.104）
10年債 4.044（+0.107）
30年債 4.694（+0.084）
期待インフレ率 2.294（+0.037）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.069）
英 国 4.374（+0.141）
カナダ 3.223（+0.096）
豪 州 4.633（-0.018）
日 本 2.076（-0.035）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝72.43（+5.41 +8.07%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5345.10（+97.20 +1.85%）
ビットコイン（ドル）
68846.50（+3168.40 +4.82%）
（円建・参考値）
1083万3685円（+498579 +4.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
