NY株式2日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均　　　48819.88（-158.04　-0.32%）
ナスダック　　　22696.50（+28.29　+0.12%）
CME日経平均先物　57815（大証終比：-185　-0.32%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10780.11（-130.44　-1.20%）
独DAX　 24638.00（-646.26　-2.56%）
仏CAC40　 8394.32（-186.43　-2.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.479（+0.104）
10年債　 　4.044（+0.107）
30年債　 　4.694（+0.084）
期待インフレ率　 　2.294（+0.037）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（+0.069）
英　国　　4.374（+0.141）
カナダ　　3.223（+0.096）
豪　州　　4.633（-0.018）
日　本　　2.076（-0.035）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝72.43（+5.41　+8.07%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5345.10（+97.20　+1.85%）

ビットコイン（ドル）
68846.50（+3168.40　+4.82%）
（円建・参考値）
1083万3685円（+498579　+4.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ