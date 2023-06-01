早いもので最終回まで残り1カ月を切ったNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月23日から2月27日に放送された第21週のラストでは、ヒロインのトキ（髙石あかり）が原因不明の眠気に襲われ、視聴者からは「懐妊では？」という声が上がった。実際にモデルとなった小泉セツは熊本転居から2年後に長男を出産しており、その可能性はかなり高いと言えるだろう。

参考：『虎に翼』妊娠と出産に“怒る”朝ドラヒロインは初？ 寅子の境遇に見るリアルな女性描写

多くの場合、「女性の一代記」である朝ドラにおいて、結婚や妊娠・出産は大きなトピックとして描かれてきた。特に妊娠・出産は女性にとって人生の転換期であり、それは今も昔も変わらない。妊娠した瞬間から身体は自分1人だけのものではなくなり、様々な制限がかかる。出産を終えても以前と変わらぬ生活に戻れるわけではなく、次に待ち受けているのは怒涛の子育てだ。

ゆえにやりたいことや夢を追いかけるヒロインにとっては、妊娠や出産がある種の“枷”になることも。例えば、『エール』（2020年度前期）の音（二階堂ふみ）は夢が叶うあと1歩手前で妊娠が発覚。オペラの舞台で主役の座を射止めるも、つわりで体調が優れずに降板を余儀なくされた。つわりの有無や重さは個人差が大きく、その時になってみないと分からないもの。『おむすび』（2024年度後期）の結（橋本環奈）は、つわりが重症化する重症妊娠悪阻で脱水症状となり、入院に。仕事を休まざるを得なくなるが、そこでの経験をきっかけに結は病院の管理栄養士を目指すことになる。

『虎に翼』（2024年度前期）の寅子（伊藤沙莉）は女性法曹の道を切り開いていこうとする最中に妊娠。同じ道を目指して志半ばで去っていった仲間の分も出産ギリギリまで働こうとしていたが、無理が祟り、ついには倒れてしまった。さらにはこれまで自分を導いてきた恩師に引導を渡され、心が折れた寅子は一線から退くことに。だが、そこで終わりではなく、音も寅子も後に再び元いた世界に戻って自分の生き方を模索することとなる。

『なつぞら』（2019年度前期）のなつ（広瀬すず）のように、自らの手で出産後も仕事を続ける権利を勝ち取ったヒロインもいる。なつが妊娠した昭和40年代はまだ「女性は子どもが生まれたら仕事をやめて、育児に専念する」という価値観が根強く、同僚のアニメーターは社長から産後は契約社員として働くように言われたことをきっかけに退職。そんな中で、なつは仲間を引き連れて社長に直談判し、出産後も正社員雇用を継続する約束を取り付けるのだ。

■『ばけばけ』国際結婚と戸籍問題の行方 仕事と育児の両立には、周りの理解や協力も不可欠。『ちむどんどん』（2023年度前期）の暢子（黒島結菜）は沖縄料理店の開業準備中に妊娠が判明し、一時期はオープン延期も選択肢に上がるも、夫の和彦（宮沢氷魚）や料理人仲間の協力を得て予定通りに店を開店させた。『舞いあがれ！』（2022年度後期）のヒロイン・舞（福原遥）も起業直後に妊娠・出産を経験しているが、夫の貴司（赤楚衛二）が積極的に育児に参加。「2人で親になったんやから」と率先して夜泣きに対応する姿が、視聴者を感動させた。『おむすび』の結と夫の翔也（佐野勇斗）も当たり前のように家事や育児を分担しており、これは現代劇ならではと言えるだろう。

また『虎に翼』では、かつておなじみだった出産場面が一切描かれなかったことが話題に。続く『おむすび』でも直接的な出産シーンはなかったが、今回はどうだろうか。トキはすでに家庭に入っており、かつ両親同居、女中も雇っているため、育児に専念できる環境は整っている。しかし、なにぶん初めてのことゆえに戸惑うことや大変なこともあるだろう。日本と西洋の文化や価値観の違いを描いてきた本作だけに、ヘブン（トミー・バストウ）がトキの出産や、子育てにどう関わっていくのかも見どころになってくると思われる。加えて、気になるのは子どもの戸籍の問題。トキとヘブンは事実婚の状態であり、おそらく出産を機に正式に籍を入れることになるのだろう。

ただ当時、国際結婚に関する法律は存在していたものの、日本人男性の妻となる外国人女性は日本国籍を取得し、外国人男性の妻となる日本人女性は日本国籍を失うというルールがあった。ちなみに『マッサン』のヒロイン・エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）のモデルになったリタは竹鶴政孝と結婚後、日本に帰化している。史実通りであれば、ヘブンも日本に帰化することになるが、その決断に至るまでの流れが本作では詳しく描かれるのではないだろうか。（文＝苫とり子）