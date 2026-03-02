韓国発「ユイク（UIQ）」から、3年の研究を経てたどり着いた新スキンケアライン「リジュバイオーム」が登場した。美容液とアイクリームを揃え、Qoo10で販売中で、3月4日から楽天で取り扱い、順次展開する。

ユイクは、本来肌に存在する菌に着目した独自成分「肌由来マイクロバイオーム」の研究を進め、肌自らの力を引き出すスキンケアを提案する韓国発のブランド。今回発売するリジュバイオームは、133種類の菌株から厳選、マイナス80℃の超低温環境で保管および開発した独自成分「リジュバイオーム」を配合した。老化のスピードを緩やかにすることを目指す「低速エイジングケア」ラインとして打ち出す。

発売する美容液「リジュバイオーム EX リフティング アンプル」（30mL 3900円）は、独自成分リジュバイオームをたっぷりと配合し、ハリ・弾力ケアに特化。透明フィルムをまとったようなツヤを与える。アイクリーム「リジュバイオーム EX リフティング アイクリーム」（15mL 4200円）は、EMSデバイスを搭載した。微小定電流と濃厚なクリームがアプローチし、ハリのある目元へと導く。ほうれい線や首元のケアにも応用が可能だ。

◾️リジュバイオーム：日本公式インスタグラム