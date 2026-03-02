「ティルティル」1本で叶えるハイブリッドリップ登場　プリンのようなトーンアップベースも

韓国発コスメブランド「ティルティル（TIRTIR）」が、プリンのようなトーンアップベース「バウンシープディングトーンアップベース」（全2種、25mL 各2970円）と、ツヤ・保湿・発色を兼ね揃えた「グロウポップティンティッドリップオイル」（全8色、4.3g 各1870円）を、2月27日にQoo10で発売する。リップオイルは、3月3日からプラザとロフトで、3月18日からバラエティショップやイオン、ドン・キホーテ、MCCで取り扱う。

【画像をもっと見る】

バウンシープディングトーンアップベースは、コラーゲンを贅沢に配合し、ひとすくいするとプルプルとした弾力のあるクリームが肌の上で優しく伸び、しっとりとしたハリ感を叶えるアイテム。重ねても重たくならない軽やかな仕上がりで、澄んだツヤ感のあるトーンアップ肌を演出する。「ミルクベージュ」と「ベリーピンク」のふんわりミルキーな2色を揃え、それぞれ肌に自然な血色感とツヤをプラスする。

グロウポップティンティッドリップオイルは、コンセプト“Gloss Up & Tint In, Let Your Lips Bloom!”から誕生。水分感のあるテクスチャーにオイルをなじませたスマートコーティングシステム発想で、きめ細やかなうるおい感が唇を包み込み、軽やかで立体感のあるツヤを演出する。さらに、自然由来オイルを76％配合したハイブリッドリップスキンケア処方で、乾燥しやすい唇にうるおいを与え、しっとりとした状態を保つ。カラーは、「01 ピーチ メルト」「02 ハニー ポメロ」「03 グラッシー ストロベリー」「04 サンリット スクイッシュ」「05 チェリー ラッシュ」「06 グレーズ ファッジ」「07 トーステッド ローズ」「08 ハッシュ プラム」の8色を揃える。

◾️ティルティル：公式Qoo 10ショップ