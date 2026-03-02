ビリーズエンターがアディダスのトレランシューズ「AGRAVIC TT」の初の別注カラーを発売

「ビリーズエンター（BILLY'S ENT）」が、「アディダス（adidas）」のアウトドアカテゴリ「TERREX」のトレイルランニングシューズ「AGRAVIC TT」の初の別注カラーを発売する。現在、オンライン先行予約をビリーズエンターの公式サイトで受け付けており、3月13日からビリーズエンター各店と公式オンラインストアで販売する。

「AGRAVIC TT」は2026年2月にリリース。岩場や急勾配、木の根が露出した路面など、足元の安定性と判断力が求められるテクニカルトレイルに対応するために開発された。ミッドソールにはアディダスの独自技術「Lightstrike」と「LightstrikePro」を融合。メッシュアッパーには「TPUオーバーレイ」を組み合わせ、アウトソールには「Continental ラバー」を採用した。

別注では、「オフホワイト」「ブラウン」の全2色を用意。それぞれのモデルにはアッパー以外のパーツにブラックを配し、リップストップ素材の表情が際立つ配色設計に仕上げた。価格は各2万4200円。

