◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

「ＪＡＰＡＮ」のユニホームでの初実戦は、収穫と課題の４６球だった。先発した菊池は表情を引き締め、自身の役割を全うした。侍初登板は４回６安打３失点（自責２）。試合後は確かな手応えを口にした。「まだ練習試合というか、エキシビション。日本のファンの前で投げるのが８年ぶりですから、楽しく投げられました」

京セラＤでの登板は西武時代の１８年８月３１日以来、２７４０日ぶり。初回、猛牛打線につかまった。１死一、三塁のピンチを招くと、４番の杉本にスライダーを中前に運ばれ、先制点を献上。バックの守乱もあって、３失点した。

「初回にいろんな課題が出て、２回以降にアジャストできた」。カーブを織り交ぜ見事に修正。３回には中軸を３者凡退に封じ、「もう１イニングいきたいです」と志願の続投。４回は併殺も含め３人で斬った。

「今年の初実戦、かつ本番前最後の登板という中で、課題が出て修正もできた。本戦の前にいい経験ができた」。１次ラウンド２戦目の７日・韓国戦（東京Ｄ）での先発が有力だ。「毎回韓国は良いチームをつくって大会に臨みますから。メジャーの選手も多くいますし、タフな戦いになると思っています」と雄星。油断も慢心も一切ない。難敵を威風堂々と封じ込める。